明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

本港再多兩男童染甲流後情况嚴重須留醫　其中一患者曾到深圳 (17:41)

衞生防護中心今（6日）再錄得兩宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，其中一名10歲男童同時感染2019冠狀病毒病；另一宗個案涉及一名8歲男童，他上月31日曾到深圳旅遊。兩患者目前仍然留醫，他們就讀的兩間學校近日都沒有出現流感爆發。據悉，兩名患者目前情况危殆。

中心表示，該名10歲男童過往健康良好，曾於去年10月接種流感疫苗，其家居接觸者暫時沒有病徵。中心指，男童自周三（3日）出現發燒、咳嗽、氣促及喉嚨痛，翌日到瑪麗醫院急症室求診，其後被安排在該院兒童深切治療部留醫。

中心續稱，他的鼻咽及咽喉拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒及2019冠狀病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感同時感染2019冠狀病毒病併發嚴重肺炎及呼吸衰竭。

至於8歲男童同樣過往健康良好，沒有接種流感疫苗。他上月31日曾到深圳，一名與他外遊的家居接觸者於周二（2日）出現輕微呼吸道病徵，求醫後無需入院。中心表示，男童自周四（4日）出現發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐和抽搐，至昨日（5日）到屯門醫院急症室求診，被安排在該院兒童深切治療部留醫。

中心補充，他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及休克。

計及上述兩宗個案，本港開學後已錄得3宗兒童感染流感的嚴重個案。中心呼籲市民時刻保持良好個人和環境衞生，學校和家長應盡快安排學童和子女在新學年參與季節性流感疫苗接種計劃，免費接種流感疫苗，以預防感染呼吸道疾病。

相關字詞﹕衞生防護中心 甲型流感 編輯推介 兒童深切治療部

上 / 下一篇新聞