本港再多兩男童染甲流後情况嚴重須留醫　其中一患者曾到深圳 (17:41)

中心表示，該名10歲男童過往健康良好，曾於去年10月接種流感疫苗，其家居接觸者暫時沒有病徵。中心指，男童自周三（3日）出現發燒、咳嗽、氣促及喉嚨痛，翌日到瑪麗醫院急症室求診，其後被安排在該院兒童深切治療部留醫。

中心續稱，他的鼻咽及咽喉拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒及2019冠狀病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感同時感染2019冠狀病毒病併發嚴重肺炎及呼吸衰竭。

至於8歲男童同樣過往健康良好，沒有接種流感疫苗。他上月31日曾到深圳，一名與他外遊的家居接觸者於周二（2日）出現輕微呼吸道病徵，求醫後無需入院。中心表示，男童自周四（4日）出現發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐和抽搐，至昨日（5日）到屯門醫院急症室求診，被安排在該院兒童深切治療部留醫。

中心補充，他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及休克。

計及上述兩宗個案，本港開學後已錄得3宗兒童感染流感的嚴重個案。中心呼籲市民時刻保持良好個人和環境衞生，學校和家長應盡快安排學童和子女在新學年參與季節性流感疫苗接種計劃，免費接種流感疫苗，以預防感染呼吸道疾病。