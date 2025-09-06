天文台：午夜12時至周日凌晨3時改發三號強風信號　將評估需否周日晚改發更高風球 (16:50)

按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在下周一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。下周一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，下周一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【12:29】天文台表示，該熱帶低氣壓現時環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。一號戒備信號會在今日維持。

【10:06】一號戒備信號現正生效，會在今日（6日）大部分時間維持。

上午10時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約590公里，即在北緯17.8度，東經117.1度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約500公里或以上的距離。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（7日）初時改發三號強風信號。（天文台）