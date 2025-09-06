運輸署指汀九橋南行線智慧公路先導計劃運作暢順　縮短9成交通事故偵察時間 (14:00)

運輸署今（6日）透過facebook專頁「運輸署Agent T」表示，截至今年8月底，系統於短時間內有效偵察到共22宗交通事故，大部分為輕微交通意外。當中15宗於10秒內偵察到，並即時發出警示予管控人員跟進，較以往主要由管控人員透過閉路電視定時排查以識別交通事故，大幅縮短偵察時間近9成，提升了效率和應對能力。

運輸署又提到，本周一（1日）開學日早上交通繁忙，汀九橋往青衣方向的路段先後發生3宗交通意外，橋面一段快線及中線一度需要封閉；其後在8分鐘內，鄰近的大欖隧道及屯門公路往汀九橋方向一度分別出現約1.5公里及兩公里車龍。

運輸署隨即按智慧公路的部署，啟動應變計劃，臨時開放路肩行車以疏導車流。同時在路肩上方新增的行車線管制燈號即時轉為綠色箭咀，指示車輛駛進；可變速度限制標誌亦將涉事路段車速限制相應降至時速50公里，確保安全；暫封的行車線則顯示紅色交叉，表示不可駛入。沿途的可變信息顯示屏亦一直提示駕駛人士注意最新信息和燈號。

運輸署續稱，部分駕駛者均遵從上述指示正確使用路肩，避開事故位置。署方又說，意外路段車流量在開放路肩後顯著上升約五成，而意外上游位置的平均車速亦提升約兩成，交通擠塞明顯紓緩，避免「一出事就焗住塞」的情况，減低事故對交通的影響、提升主要幹道應對緊急事故的抗禦力，以及維持整體行車安全。

