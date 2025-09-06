明報新聞網
即時港聞

李基舜：依托咪酯熱線共接20宗舉報　健康校園計劃非「照妖鏡」不會公開檢測結果 (13:27)

保安局禁毒處於今個學年將毒品「依托咪酯」納入「健康校園計劃」自願檢測，目前共268間學校參與。禁毒專員李基舜強調，計劃目的是令學生遠離毒品，「唔係要拉、要鎖學生」，形容計劃非「照妖鏡」，政府不會對外公開檢測結果及學校資料，學校無需擔心因參與計劃，甚或檢測到吸毒學生而被標籤為差的學校。他又透露，上月初增設的「依托咪酯」舉報熱線，至今已接獲20宗個案。

李基舜今（6日）於商台節目《政經星期六》表示，「健康校園計劃」是希望鞏固學生產生警惕作用及增加朋輩壓力，以提高他們遠離毒品決心，絕非想抽出學生懲罰；相反，當有學生在毒品自願檢測中呈陽性反應，政府有整套下游配套，包括輔導及教育等工作，與學校社工、家長一同思考如何幫助學生。

目前有近半學校未有參與計劃，李基舜表示，若果有校長憂慮加入計劃如「照妖鏡」，「我覺得這擔心是無謂的」，因政府不會對外公開檢測結果及學校資料，反問計劃已實行約10年，「有無聽過有啲學校因為參與計劃而被標籤係差嘅學校？」。他強調，若學校發現學生有吸毒問題或有機會吸毒，即使計劃是否存在，亦應有責任作出輔導行動。

李基舜續稱，「健康校園計劃」提供資助予學校聘請額外人手處理相關工作，當局又會檢視能否簡化學校相關行政工作，增加他們參加計劃的誘因。他又說，禁毒要「全社會投入」，不應只單靠政府規管帶頭，青年亦要自覺有「主體責任」拒絕毒品。


 

相關字詞﹕依托咪酯 健康校園計劃 李基舜

