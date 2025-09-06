警察學院212名警員結業　周一鳴稱今年投考警隊人數持續上升 (11:36)

日前警方宣布將首次採用無人機執法，在石澳道及荃錦公路試點用無人機高空錄影，向違規駕駛者罰款或發出傳票。周一鳴表示，為期三個月的無人機先導計劃於今年5月開展，經警方階段性檢討後，認為措施成效理想。他又說，雖今年交通意外死亡數字有所下降，但個別交通工具，如電單車仍時有意外發生，因此希望利用無人機到交通黑點執法，達至阻嚇及教育作用，未來或會擴展無人機應用至地理上較難巡邏的地區，包括山頂區域及離島區。

被問到最近法庭有涉及警員的案件判刑，社會有意見認為判決較輕，周一鳴指，需尊重法庭判決，認為法庭已周詳考慮因素，對判刑不作評論，警方會按既定機制展開後續工作，包括紀律處分等。

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵周三（3日）舉行，周一鳴稱，警隊共15人出席，當中包括警員至處長級，所有參與的警員均感光榮及興奮，同時感受到國家的強大。他又說，所有和平均得來不易，是由先烈的犧牲所換取而來，因此警隊必須繼續保衛家園，不能掉以輕心。



