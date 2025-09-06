明報新聞網
即時港聞

警察學院212名警員結業　周一鳴稱今年投考警隊人數持續上升 (11:36)

警察學院結業會操今（6日）舉行，警務處長周一鳴表示，今屆共30名見習督察及182名警員正式出班並將投身社會服務。他又說，警方在今個財政年度首5個月的招募人數均持續上升，若以今年4至5月與2024/25年度同期比較，共上升12%。至於警察學院於去年有份舉辦的「應用教育文憑—學警預備訓練」人數，周一鳴稱，首批學生已於今年5月畢業，共約100名學生加入警察學院並接受訓練；今屆報讀人數更多，共210人，較上屆多90人。

日前警方宣布將首次採用無人機執法，在石澳道及荃錦公路試點用無人機高空錄影，向違規駕駛者罰款或發出傳票。周一鳴表示，為期三個月的無人機先導計劃於今年5月開展，經警方階段性檢討後，認為措施成效理想。他又說，雖今年交通意外死亡數字有所下降，但個別交通工具，如電單車仍時有意外發生，因此希望利用無人機到交通黑點執法，達至阻嚇及教育作用，未來或會擴展無人機應用至地理上較難巡邏的地區，包括山頂區域及離島區。

被問到最近法庭有涉及警員的案件判刑，社會有意見認為判決較輕，周一鳴指，需尊重法庭判決，認為法庭已周詳考慮因素，對判刑不作評論，警方會按既定機制展開後續工作，包括紀律處分等。

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵周三（3日）舉行，周一鳴稱，警隊共15人出席，當中包括警員至處長級，所有參與的警員均感光榮及興奮，同時感受到國家的強大。他又說，所有和平均得來不易，是由先烈的犧牲所換取而來，因此警隊必須繼續保衛家園，不能掉以輕心。

 


 

