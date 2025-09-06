明報新聞網
即時港聞

李慧琼：閱兵展現國家自信及民族凝聚力　倡加強近代史教育讓青年明白「弱國被人欺負」定律 (10:08)

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵周三（3日）舉行，全國人大常委、立法會議員李慧琼表示，閱兵展現強國應有的國家自信及民族凝聚力，能夠親身參與覺得感動和震奮。她又說，香港未來應加強近代史的教育，令青年明白「弱國被人欺負」的定律，支持國家發展強國建設。

李慧琼早前出席閱兵儀式，今（6日）於商台節目《政經星期六》表示，今次閱兵規模相比10年前更龐大和莊嚴，軍事力量明顯提升，反映國家實力不斷進步，對國家軍備發展及民族凝聚力持續提升覺得感動。她又說，現時世界並不和平，過去教育只簡單地講述抗日戰爭，「用一個chapter（章節）就講完」，市民或對此段歷史感模糊，建議香港未來應加強近代史內容，讓學生了解「弱國被人欺負」的定律，明白「要保護自己先要有實力」的道理。

全國港澳研究會顧問劉兆佳在同一節目上則稱，過去中國欠缺軍事力量，被外國侵略割地，看過閱兵後有感中國終成超級大國，對此感到激動。他又認為，中國現時軍備可與美國匹敵，美國總統特朗普看過閱兵規模後或「滿是酸葡萄味道，心理不平衡」。

劉兆佳又說，美國近10年一直以軍事力量打壓其他國家，近期政策甚至損害盟友利益，今次閱兵展示中國強大軍事實力，或令國際轉移靠攏中國，改變西太平洋地區的戰略平衡，未來國際形勢甚至可能有「大逆轉」。

李慧琼 劉兆佳 抗日戰爭

