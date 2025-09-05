尖沙嘴蠔埕懷疑發生食物中毒事件　涉及3個群組共7人 (23:45)

衞生署指，受影響的1男6女年齡介乎25歲至50歲。他們分別於8月20日、25日及29日在尖沙嘴彌敦道176號The Nate二樓A號鋪初心x Tapa Room（店舖名稱：蠔埕）用餐，分別於9至34小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。其中5名受影響人士已求醫，全部無須入院留醫。

初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食同款食物，包括生蠔、琵琶蝦或瀨尿蝦等海鮮。衞生防護中心和食物環境衞生署人員，包括食物安全中心和環境衞生部人員已到涉事餐廳調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。受影響人士可能因進食生的海產和未經徹底煮熟的食物而食物中毒。食物安全中心已即時指示有關處所暫停供應涉事食物、清洗消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生署指，衞生防護中心及食物安全中心仍然繼續調查事件，並重申，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意避免進食生的海產；小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；光顧可靠及有牌照的食肆等等。