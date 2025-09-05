男警疑被騙到詐騙園逃脫　據悉被騙至廣西從商　政府發言人：該人昨已返港 (23:08)

至於該名警員身體狀况，據悉其身體無大礙。消息人士又指，未知該警員是否已離職，而案件現時交由警方有組織罪案及三合會調查科跟進。

涉事男警姓關，據悉駐守馬鞍山警署，上月聲稱其母在廣西遇車禍受傷，向上級請假離港處理。直至上月27日，馬鞍山警署報案室接獲數個無來電顯示的求救電話，對方說出姓名和警員編號，聲稱被人帶到柬埔寨詐騙園區後逃脫。

政府發言人上月29日曾回覆查詢，稱警方已與相關人員取得聯絡，確認其正身處柬埔寨，將派員到當地協助及了解事件；而入境處接獲求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐柬埔寨大使館了解情况，並按當事人家屬意願提供意見及協助。

翻查保安局上月數據，撇除上述警員個案，執法部門在去年至上月29日，接獲29宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮，而無法離開當地的求助個案，當中26人已回港，另外2人無需進一步協助及跟進。至於餘下一宗涉及在緬甸的求助個案，局方專責小組會繼續跟進。