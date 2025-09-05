明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男警疑被騙到詐騙園逃脫　據悉被騙至廣西從商　政府發言人：該人昨已返港 (23:08)

一名現役軍裝警員疑被騙至東南亞詐騙園區從事電騙工作，其間被棄於山邊後隨之逃走，並在柬埔寨致電本港報案室求助。政府發言人今（5日）回覆查詢，確認該人員昨（4日）返抵本港；而警方正向其了解事件，將作適當跟進。據了解，有人透過朋友介紹該警員到廣西做生意，該警員用回鄉證入境內地後，遂被帶到柬埔寨。

至於該名警員身體狀况，據悉其身體無大礙。消息人士又指，未知該警員是否已離職，而案件現時交由警方有組織罪案及三合會調查科跟進。

涉事男警姓關，據悉駐守馬鞍山警署，上月聲稱其母在廣西遇車禍受傷，向上級請假離港處理。直至上月27日，馬鞍山警署報案室接獲數個無來電顯示的求救電話，對方說出姓名和警員編號，聲稱被人帶到柬埔寨詐騙園區後逃脫。

政府發言人上月29日曾回覆查詢，稱警方已與相關人員取得聯絡，確認其正身處柬埔寨，將派員到當地協助及了解事件；而入境處接獲求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐柬埔寨大使館了解情况，並按當事人家屬意願提供意見及協助。

翻查保安局上月數據，撇除上述警員個案，執法部門在去年至上月29日，接獲29宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮，而無法離開當地的求助個案，當中26人已回港，另外2人無需進一步協助及跟進。至於餘下一宗涉及在緬甸的求助個案，局方專責小組會繼續跟進。

相關字詞﹕東南亞詐騙園區 警方

上 / 下一篇新聞