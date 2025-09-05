海關機場破3宗販毒案　拘3人檢值逾千萬元貨 (22:49)

首宗案件，海關於9月3日透過風險評估及情報分析，在機場檢查一批從荷蘭抵港，報稱味精的空運貨物，收貨地址為旺角一個住宅單位。經檢查後，海關人員發現該批空運貨物內藏約10公斤懷疑氯胺酮，估計市值約460萬元。跟進調查後，海關人員昨日（4日）採取監控遞送行動，在旺角拘捕一名42歲、報稱物流工人的收貨男子。其後，海關人員跟據線索於土瓜灣一間酒店進行搜查，再檢獲約33.5克懷疑可卡因、4粒懷疑搖頭丸及3個吸食器具，估計市值約2.6萬元。

第二宗案件涉及一名56歲、報稱無業的男旅客，昨日（4日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其寄艙行李內發現一批藏於銀色包裝袋內懷疑大麻花，重約14.5公斤，估計市值約330萬元，遂把他拘捕。

第三宗案件涉及一名30歲報稱家庭傭工的女旅客，今日（5日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替她進行清關時，在其寄艙行李內發現約10.5公斤懷疑大麻花，估計市值約240萬元，遂把該名女子拘捕。

海關指，3宗案件仍在調查，海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。