明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關機場破3宗販毒案　拘3人檢值逾千萬元貨 (22:49)

香港海關在香港國際機場偵破3宗販毒案，共檢獲約10公斤懷疑氯胺酮、約25公斤懷疑大麻花、少量懷疑可卡因及懷疑搖頭丸等，市值約1030萬元，並拘捕兩男一女。

首宗案件，海關於9月3日透過風險評估及情報分析，在機場檢查一批從荷蘭抵港，報稱味精的空運貨物，收貨地址為旺角一個住宅單位。經檢查後，海關人員發現該批空運貨物內藏約10公斤懷疑氯胺酮，估計市值約460萬元。跟進調查後，海關人員昨日（4日）採取監控遞送行動，在旺角拘捕一名42歲、報稱物流工人的收貨男子。其後，海關人員跟據線索於土瓜灣一間酒店進行搜查，再檢獲約33.5克懷疑可卡因、4粒懷疑搖頭丸及3個吸食器具，估計市值約2.6萬元。

第二宗案件涉及一名56歲、報稱無業的男旅客，昨日（4日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其寄艙行李內發現一批藏於銀色包裝袋內懷疑大麻花，重約14.5公斤，估計市值約330萬元，遂把他拘捕。

第三宗案件涉及一名30歲報稱家庭傭工的女旅客，今日（5日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替她進行清關時，在其寄艙行李內發現約10.5公斤懷疑大麻花，估計市值約240萬元，遂把該名女子拘捕。

海關指，3宗案件仍在調查，海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

相關字詞﹕販毒

上 / 下一篇新聞