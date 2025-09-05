大鵬灣水域發現鯨魚屍體　已嚴重腐爛　相信隨海流飄到本港 (22:36)

漁護署指，該條死亡鯨魚並非本地物種，根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信屍體是從大鵬灣水域外隨海流飄至該水域。根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同物種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。

漁護署指，為加強粵港澳大灣區海洋生態保護合作，兩地部門於8月15日簽署《大型水生野生動物聯合救護機制工作備忘錄》，攜手維護毗鄰海域的海洋環境與生物多樣性。在今次事件中，漁護署與深圳當局保持緊密聯繫，並即時交換相關信息以協助跟進工作。漁護署呼籲市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，請立即致電1823或透過1823手機應用程式通報，同時市民必須與鯨豚保持距離，切勿接近及騷擾鯨豚，注意個人安全，以免發生危險。