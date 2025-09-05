明報新聞網
即時港聞

勝景遊新疆旅行團遇車禍　一死三傷涉及兩個家庭 (19:09)

勝景遊「熊貓專列·成都號」南北疆18天旅行團前日（3日）於新疆遇上車禍，事故中一死三傷，涉及兩個家庭；其餘16名團友繼續行程。入境處表示，獲悉事件後，已即時透過特區駐京辦及旅遊業監管局了解，並與有關旅行社及當事人家屬取得聯繫，提供適切意見及可行協助。駐京辦入境事務組亦隨即派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供協助。

旅遊業監管局回覆指，旅監局於2025年9月3日接獲持牌旅行代理商勝景遊通報，其於8月27日出發，共涉20名旅客的「熊貓專列·成都號」南北疆18天旅行團，於9月3日下午在新疆行程途中發生交通意外。意外導致4名團友受傷，當中涉及兩個家庭，一名受傷團友其後不幸離世，其餘3名受傷團友由香港領隊陪同下正在當地醫院留醫。據了解，涉事團友均有購買旅遊保險。

旅監局在收到旅行代理商通報後立即聯絡入境事務處及新疆相關部門通報個案，並與旅行代理商保持緊密聯絡，為死傷者及其家屬提供即時協助。據了解，旅行代理商在意外發生後，已即時派遣工作人員前往當地支援領隊，其餘16位團友正由當地導遊陪同繼續行程。旅監局與涉事旅行代理商會配合相關執法單位安排下一步跟進工作。旅監局對於意外造成傷亡深感難過，並會與旅行代理商繼續密切跟進後續安排及為涉事團友及其家屬提供一切可行的支援和協助。

根據旅行社資料，涉案旅行團以「熊貓專列·成都號」為主要賣點，旅客其中7晚宿該專列上，團費9萬元起。

相關字詞﹕勝景遊 新疆 交通意外 編輯推介

