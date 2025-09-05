勝景遊新疆旅行團遇車禍　一死三傷涉及兩個家庭 (19:09)

旅遊業監管局回覆指，旅監局於2025年9月3日接獲持牌旅行代理商勝景遊通報，其於8月27日出發，共涉20名旅客的「熊貓專列·成都號」南北疆18天旅行團，於9月3日下午在新疆行程途中發生交通意外。意外導致4名團友受傷，當中涉及兩個家庭，一名受傷團友其後不幸離世，其餘3名受傷團友由香港領隊陪同下正在當地醫院留醫。據了解，涉事團友均有購買旅遊保險。

旅監局在收到旅行代理商通報後立即聯絡入境事務處及新疆相關部門通報個案，並與旅行代理商保持緊密聯絡，為死傷者及其家屬提供即時協助。據了解，旅行代理商在意外發生後，已即時派遣工作人員前往當地支援領隊，其餘16位團友正由當地導遊陪同繼續行程。旅監局與涉事旅行代理商會配合相關執法單位安排下一步跟進工作。旅監局對於意外造成傷亡深感難過，並會與旅行代理商繼續密切跟進後續安排及為涉事團友及其家屬提供一切可行的支援和協助。

根據旅行社資料，涉案旅行團以「熊貓專列·成都號」為主要賣點，旅客其中7晚宿該專列上，團費9萬元起。