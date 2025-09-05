17歲男童染甲流後情况嚴重須留醫　同班另有5人現輕微病徵 (19:05)

衛生防護中心今日（5日）公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的17歲男童，臨牀診斷為甲型流感併發休克，目前仍然留醫，情况嚴重。調查發現，男童沒有接種流感疫苗，他就讀的班別有另外5名學生在9月2日3至日期間出現輕微流感病徵，他們已求醫，全部毋須入院。據了解，男童就讀天水圍佛教茂峰法師紀念中學。
衛生防護中心亦說，最新監測數據顯示，本地流感活躍程度在上周進一步上升，並輕微超越基線水平，會審慎監察流感在短期內的趨勢，以判斷本地是否進入夏季流感季節。
該男病人自9月3日開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，昨日（4日）到屯門醫院急症室求診，其後被安排到該院兒童深切治療部留醫。 男童在潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者暫時沒有病徵。衛生防護中心已派員在男童就讀的學校視察，會繼續進行醫學監察，亦已向校方建議需實施的感染控制措施，包括建議該班別學生在校內佩戴口罩、適當開啟窗戶以改善通風情况、徹底清潔消毒校園，及停止進行跨班別和跨級別活動。中心亦建議師生每天返校前檢查體溫，如出現病徵或發燒，不應上學。
衛生防護中心呼籲市民時刻保持良好個人和環境衛生，又建議家長在新學年安排子女參與季節性流感疫苗學校外展活動或到家庭醫生接種流感疫苗，以加強個人保護。