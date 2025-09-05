警方打擊三合會拘74人　包括一名印度籍頭目 (18:05)

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤指，警方早前展開代號為「逸影」的行動，本周三（3日）起，一連3日於各區展開打擊三合會行動，搗破同一個三合會經營的共7個場所，包括非法賭檔、毒窟及賣淫場所等。行動中警方拘捕74人，包括41男33女，年齡介乎19至65歲，分別涉及「串謀洗黑錢」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「經營非法賭博場所」、「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」等罪。

其中46名被捕人為中國籍人士，28人為外籍人士，當中有人持香港身份證、行街紙或外國護照。據悉，被捕人國籍包括印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、菲律賓、越南、日本籍。其中一名持有行街紙的印度籍被捕人為黑社會頭目，警方相信他操控及利用持香港身份證的家人，用其家人名下的銀行戶口洗黑錢，3年板之間涉洗錢1700萬元。調查顯示，涉案戶口有大量現金交易，交易金額與衆人背景不符，相信是由黃賭毒等非法活動得來的犯罪得益。行動中，警方檢獲大量現金、銀行文件、毒品、性用品等等。