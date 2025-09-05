明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方打擊三合會拘74人　包括一名印度籍頭目 (18:05)

警方有組織罪案及三合會調查科早前展開打擊三合會行動，針對打擊一個活躍於九龍東、九龍西及港島的三合會集團，拘捕74人，包括一名印度籍、持「行街紙」的三合會頭目。調查發現，涉案三合會除經營黃、賭、毒非法生意外，亦涉嫌於3年半之間洗黑錢達1700萬元。據了解，涉案三合會為新義安。

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤指，警方早前展開代號為「逸影」的行動，本周三（3日）起，一連3日於各區展開打擊三合會行動，搗破同一個三合會經營的共7個場所，包括非法賭檔、毒窟及賣淫場所等。行動中警方拘捕74人，包括41男33女，年齡介乎19至65歲，分別涉及「串謀洗黑錢」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「經營非法賭博場所」、「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」等罪。

其中46名被捕人為中國籍人士，28人為外籍人士，當中有人持香港身份證、行街紙或外國護照。據悉，被捕人國籍包括印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、菲律賓、越南、日本籍。其中一名持有行街紙的印度籍被捕人為黑社會頭目，警方相信他操控及利用持香港身份證的家人，用其家人名下的銀行戶口洗黑錢，3年板之間涉洗錢1700萬元。調查顯示，涉案戶口有大量現金交易，交易金額與衆人背景不符，相信是由黃賭毒等非法活動得來的犯罪得益。行動中，警方檢獲大量現金、銀行文件、毒品、性用品等等。

相關字詞﹕三合會 編輯推介

上 / 下一篇新聞