明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎青龍涉不小心駕駛上訴得直撤銷定罪 (17:53)

肝病權威專家、港大醫學院榮休教授黎青龍被指2021年5月，在大潭駕車由小路駛出大路時，未有停車讓線予大路的車輛，最終兩車碰撞。黎早前被裁定不小心駕駛傳票控罪罪成，罰款2千元，之後針對定罪提出上訴。高院今（5日）頒判辭，接納上訴方指原審錯誤援引《道路使用者守則》（下稱《守則》），加上案發時黎車速平穩，沒跟事主「鬥快」等因素，裁定他上訴得直，撤銷定罪。

上訴人黎青龍（被控時72歲）被裁定於2021年5月31日上午近10時，在白筆山道（西行）與紅山道交界，不小心駕駛私家車罪成，其後提出上訴。

高院法官潘兆童今頒布的判辭提及，原審裁判官朱文瀚裁決時參考《守則》部分條文，包括「標誌及道路標記在讓路線前，必須讓路給大路上的車輛，如有必要停車等候」，指出司機由小路駕車出大路時，有「持續責任」讓路予正在大路行駛的車輛，因此黎青龍應停車讓事主的車輛駛過，裁定黎罪成；上訴方質疑朱官誤引《守則》，定罪不穩妥。

潘官分析，從字面可見，朱官援引的《守則》條文，是規管司機讓線前的行為，當黎青龍駕車駛出路口，有關條文不再適用，他不認同朱官所指，司機駕車駛出大路時有「持續責任」讓路予正在大路的車輛。潘官同時強調，黎駕車駛出路口後仍有「一般謹慎責任」，但朱官不應以有關《守則》內容為基礎將黎定罪。

此外，潘官提到，黎青龍駕車駛出大路時，與事主車輛仍有約57米距離，當時黎的車速緩慢且平穩，事主車速則甚快，接近路口時更有加速跡象，認為黎沒有跟事主「鬥快」。潘官亦稱，若黎選擇停車，或能避免意外發生，但法庭並非要判斷他有否採取避免意外的方案，而是要考慮其駕駛態度有否遜於「謹慎合理」司機的水平，終裁定黎上訴得直。

相關字詞﹕黎青龍 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞