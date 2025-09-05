黎青龍涉不小心駕駛上訴得直撤銷定罪 (17:53)

上訴人黎青龍（被控時72歲）被裁定於2021年5月31日上午近10時，在白筆山道（西行）與紅山道交界，不小心駕駛私家車罪成，其後提出上訴。

高院法官潘兆童今頒布的判辭提及，原審裁判官朱文瀚裁決時參考《守則》部分條文，包括「標誌及道路標記在讓路線前，必須讓路給大路上的車輛，如有必要停車等候」，指出司機由小路駕車出大路時，有「持續責任」讓路予正在大路行駛的車輛，因此黎青龍應停車讓事主的車輛駛過，裁定黎罪成；上訴方質疑朱官誤引《守則》，定罪不穩妥。

潘官分析，從字面可見，朱官援引的《守則》條文，是規管司機讓線前的行為，當黎青龍駕車駛出路口，有關條文不再適用，他不認同朱官所指，司機駕車駛出大路時有「持續責任」讓路予正在大路的車輛。潘官同時強調，黎駕車駛出路口後仍有「一般謹慎責任」，但朱官不應以有關《守則》內容為基礎將黎定罪。

此外，潘官提到，黎青龍駕車駛出大路時，與事主車輛仍有約57米距離，當時黎的車速緩慢且平穩，事主車速則甚快，接近路口時更有加速跡象，認為黎沒有跟事主「鬥快」。潘官亦稱，若黎選擇停車，或能避免意外發生，但法庭並非要判斷他有否採取避免意外的方案，而是要考慮其駕駛態度有否遜於「謹慎合理」司機的水平，終裁定黎上訴得直。