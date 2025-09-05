明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「童樂居」虐兒女職員判囚7個月　高院拒批上訴維持原判 (17:52)

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」於2021年揭發連串虐兒事件，累計34名前職員被起訴，分拆成多案處理，全部案件已於去年審結。其中被判囚7個月的女被告不服定罪上訴，高院上訴庭今（5日）頒判辭，裁定被告的確有掌摑和把幼童摔在地上，指照顧者因失去耐性變得粗暴，並不罕見，原審裁決理據充足，駁回上訴。

上訴人梁曉彤去年在區域法院被裁定兩項虐兒罪成，判囚7個月。據控方案情，梁事發時目睹同案另一名被告把男童E提起和摔在地上而無動於衷，以及目睹女童O被書本打頭後，還掌摑她頭部。辯方說法是同案被告動作太快，因此梁阻止不了，亦不認爲對方行為屬襲擊。此外，梁沒有看到O遭拍打，而她自己只輕拍O一下，提醒盡快坐下，其後協助O吐出異物。

上訴方指梁目睹的行為非典型襲擊，她最多只對風險認知不足，原審法官錯誤裁定其不作為與E受苦楚有因果關係，另沒有給梁協助O吐出異物任何事實比重。上訴庭今在判辭指，經法庭重看涉案錄影片段，梁的確目睹O遭書本拍頭，其手部先往後挪，動作屬掌摑，梁襲擊O和協助吐出異物，無必然抵觸。另一方面，E被抱離地面往後拋，受傷機會不少，也一定受到相當大驚嚇。上訴庭考慮後拒絕梁的上訴許可申請，同時駁回上訴。

相關字詞﹕童樂居 虐兒 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞