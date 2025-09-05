「童樂居」虐兒女職員判囚7個月　高院拒批上訴維持原判 (17:52)

上訴人梁曉彤去年在區域法院被裁定兩項虐兒罪成，判囚7個月。據控方案情，梁事發時目睹同案另一名被告把男童E提起和摔在地上而無動於衷，以及目睹女童O被書本打頭後，還掌摑她頭部。辯方說法是同案被告動作太快，因此梁阻止不了，亦不認爲對方行為屬襲擊。此外，梁沒有看到O遭拍打，而她自己只輕拍O一下，提醒盡快坐下，其後協助O吐出異物。

上訴方指梁目睹的行為非典型襲擊，她最多只對風險認知不足，原審法官錯誤裁定其不作為與E受苦楚有因果關係，另沒有給梁協助O吐出異物任何事實比重。上訴庭今在判辭指，經法庭重看涉案錄影片段，梁的確目睹O遭書本拍頭，其手部先往後挪，動作屬掌摑，梁襲擊O和協助吐出異物，無必然抵觸。另一方面，E被抱離地面往後拋，受傷機會不少，也一定受到相當大驚嚇。上訴庭考慮後拒絕梁的上訴許可申請，同時駁回上訴。