熱氣球節主辦公司董事以往主要舉辦戶外活動　少涉足盛事 (16:35)

「友邦香港國際熱氣球節」於上月舉行記招，陳佩君報稱為主辦方營運總監，郭元瀚為活動技術總監。查冊資料顯示，陳佩君同時是戶外活動組織公司「TerraMar Limited」的股東兼董事。TerraMar Limited曾舉辦西貢獨木舟賽及泳跑比賽「SwimRun#1: HK Island」，而「TerraMar - HK」的Facebook專頁近日亦有分享「友邦香港國際熱氣球節」的帖文。

陳佩君與郭元瀚同時亦是中國香港獨木舟總會註冊裁判、香港外展訓練學校同學會成員。二人於2022年在民政事務局、中聯辦青年工作部及青少年抗疫連線共同主辦的「抗疫表彰嘉許禮青年專場暨慶祝香港回歸25周年青年系列活動啟動禮」上，獲得抗疫表彰嘉許。

去年5月被滙豐入稟民事索償

記者翻查法庭紀錄，陳及郭去年5月曾遭滙豐銀行入稟。根據入稟狀，滙豐追討二人有關維修中環滙豐大樓的車輛升降機費用近153萬元。