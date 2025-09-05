明報新聞網
即時港聞

熱氣球節主辦公司董事以往主要舉辦戶外活動　少涉足盛事 (16:35)

本港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」昨起一連4天在中環海濱活動空間舉行，賣點之一是「熱氣球繫留定點飛體驗」，惟最終未獲政府批准載客。查冊資料顯示，活動主辦方盛事亞洲（Grand Events Asia Limited）的董事為陳佩君及郭元瀚，郭身兼公司股東。相關公司並無公開資料顯示有曾舉辦大型活動經驗。記者另翻查法庭資料，兩名董事去年遭匯豐入稟追討維修中環滙豐大樓的車輛升降機費用近153萬元。

「友邦香港國際熱氣球節」於上月舉行記招，陳佩君報稱為主辦方營運總監，郭元瀚為活動技術總監。查冊資料顯示，陳佩君同時是戶外活動組織公司「TerraMar Limited」的股東兼董事。TerraMar Limited曾舉辦西貢獨木舟賽及泳跑比賽「SwimRun#1: HK Island」，而「TerraMar - HK」的Facebook專頁近日亦有分享「友邦香港國際熱氣球節」的帖文。

陳佩君與郭元瀚同時亦是中國香港獨木舟總會註冊裁判、香港外展訓練學校同學會成員。二人於2022年在民政事務局、中聯辦青年工作部及青少年抗疫連線共同主辦的「抗疫表彰嘉許禮青年專場暨慶祝香港回歸25周年青年系列活動啟動禮」上，獲得抗疫表彰嘉許。

去年5月被滙豐入稟民事索償

記者翻查法庭紀錄，陳及郭去年5月曾遭滙豐銀行入稟。根據入稟狀，滙豐追討二人有關維修中環滙豐大樓的車輛升降機費用近153萬元。

