即時港聞

21歲大學生涉9宗假冒內地官員騙案被捕 (16:41)

警方拘捕一名21歲大學生，涉及9宗假冒內地官員騙案，冒警向事主收取騙款，其中8名事主，包括內地生，家庭主婦及退休人士，共被騙去約240萬元，其中一人損失約70萬。另一事主則及時發現幸保不失。

被捕男子21歲姓陳，報稱大學生，涉嫌冒充警務人員，以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產，現正被扣留調查。

油尖警區科技及財富罪案組高級督察陸智灝表示，警方於7月至9月先後接獲9名市民報案，指收到一名男騙徒來電，自稱是內地執法人員，指控他們於內地涉及洗黑錢等經濟犯罪活動，要求他們交出資金「調查」。8名事主不虞有詐，到住所附近面見另一名「特務調查員」。該名「特務調查員」向事主展示警員委任證，聲稱協助事主調查案件，8名事主之後共向他交付約240萬元現金。其餘一名事主及時發現識破，拒絕見面及交付現金。

油尖警區刑事部接手跟進調查，翻查大量閉路電視片段，鎖定一名涉案男子，相信他涉嫌在9宗騙案中扮演「特務調查員」，向事主出示委任證，並要求事主簽署保密令及交付現金。探員前日（3日）下午約5時，持法庭手令到涉案男子長沙灣的寓所將他拘捕，在單位內搜獲兩張偽造香港輔警委任證，一份假保密令、一部手提電話，一部電腦、影印機及犯案時衣著。

