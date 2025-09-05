理大「家長車」案　鄭錦滿刑滿後上訴得直撤定罪及刑期 (14:45)

上訴人依次為不認罪的何志豪、鄭錦滿、陳啟賢、馮思睿及林泳汶，5人均被控意圖妨礙司法公正罪。區院暫委法官鄭念慈2023年裁定鄭罪脫，其餘4人罪成，但鄭審訊中途被加控的暴動罪則罪成。上訴方指，法官在控方舉證完畢才邀請考慮新增暴動罪，此舉並非純屬技術性，即使容許辯方重召控方證人也無法修補不公，強調檢控基礎必須由控方選定，控方不能假定能根據審訊發展對控罪「剪剪裁裁」。

上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴在判辭指，暫委法官最終批准加控申請的理由高度簡化，例如「理大渠口可以通到該渠口」、「鄭由該渠口爬出」等，但經澄清的案論，由鄭原本被形容為接應人員，一百八十度變成逃離理大的「暴徒」。而由於妨礙司法公正罪無撤回，即法庭既可裁定接受接應的「暴徒」妨礙司法公正，也可裁定他逃出理大前參與暴動，或兩罪均成立。

上訴庭認為，若控方無澄清說法甚至加控，辯方的操作空間會大得多，而無論辯方是否早已警惕鄭會被指為暴徒，辯方都無循此方向辯護；辯方甚至承認，若早知控罪書包括暴動罪，便不會承認鄭是第二名爬出渠口的人。上訴庭質疑鄭提出與先前不一致的辯護基礎的空間有限，考慮後裁定他上訴得直。至於餘下4人，上訴庭認為沒有合理可供辯上訴理由，包括法官已裁定上訴人自願招認、考慮他們的實質參與等，駁回上訴。