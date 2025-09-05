明報新聞網
即時港聞

機管局Trip.com 合作推免費中轉遊 分中午及傍晚4小時行程 (13:54)

轉機旅客不時需在機場等數小時才乘搭下一班航班，機管局今日（5日）起與Trip.com 合作，為在港轉機期間需等候逾7小時的旅客推出免費4小時本地遊，暫設2款行程，分別為中午出發往深水埗北河街街市及黃大仙祠的體驗團，以及傍晚往西九文化區和星光大道的維港夜景團，旅客即日起可在Trip.com預訂或即場在機場檯位報名。機管局及Trip.com 指，期望本地遊體驗可加深旅客對香港的認識及興趣，吸引他們下次再訪港。

「免費中轉遊」初期設2款行程，分別為中午12時至下午4時，往黃大仙祠及深水埗北河街，以及傍晚5時半至晚上9時半往西九文化區及尖沙嘴星光大道。另12月起亦會增設早上9時至下午1時的大嶼山團，到訪迪欣湖及馬灣村。行程包括交通接送，但不包括用膳，期間會有本地導遊視乎需求以英文、普通話和廣東話作介紹。推行初期每款行程每日會有1團，每團上限20人，旅客最早可提早3個月在Trip.com報名，每團設5個網上名額，其餘名額供旅客在機場轉機櫃檯E1或接機大堂A對出的Trip.com櫃檯即場報名，先到先得。所有參加者行程結束後，會獲發機場快速通行證重返禁區，方便接駁後續航班。

機管局航空樞紐發展總監方瑞文指，香港每日有約5萬名轉機客，當中需等7小時的轉機客佔約3成，局方於是與Trip.com合作，因應轉機航班高峰時間設計出多款行程，形容每團各有特色，如往黃大仙及深水埗可體驗老香港情懷、西九及尖沙咀團可看夜景，稍後啟動的大嶼山團則可看湖光山色。方表示，免費中轉遊現屬起步階段，日後會繼續擴展，期望措施可吸引旅客再訪港，協力推動本地經濟。方稱，相信亦有助推動更多旅客來港轉機，正與航空公司商討合作。

Trip.com 港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘指，公司去年起在北京首都及上海浦東機場已推出同類服務，至今已有1.4萬旅客參加，今次擴展至香港機場，營運成本繼續由Trip.com全額承擔，期望可助推廣香港。葉指，暫未預計有多少人參與，每日團數如反應熱烈會再加開，會持續收集意見。

首個免費中轉遊行程今午出發往黃大仙及深水埗，據記者現場所見，有一位旅客到場參加。來自英國倫敦的轉機客Pablo指，昨晚從北京抵港，今晚會轉機往寧波，經Trip.com訂機票時留意到有免費團，故報名參加。他指，自己因工作需要已數次來港及在港轉機，但一直未有時間好好遊覽香港，而香港是一個節奏緊湊的城市，本以為要在港待一周才能深入了解，很高興現時有機會可趁等轉機的時間，透過本地遊認識香港。他指，從未到過黃大仙及深水埗，期待參加後可更了解香港本地文化。

