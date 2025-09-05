明報新聞網
即時港聞

「屠龍」案收槍彈者另涉藏武 上訴要求同期執行刑期被拒 (13:53)

《反恐條例》首案，案中負責收取槍彈的維修技工陳玉龍，去年在高院承認串謀無牌藏槍及無牌藏槍共兩罪，判囚9年；陳另涉一宗管有彈簧刀案，在裁判法院認罪後加監5個月。事後陳不服刑罰提出上訴，他認為原審裁判官應考慮兩宗案件有相同背景，刑期理應同期執行。高院暫委法官姚勳智今日（5日）審理上訴，指原審裁判官考慮總刑期原則，就部分刑期分期執行，做法無不妥，故駁回上訴。

是次申請人陳玉龍（案發時27歲，現約32歲）涉及藏彈簧刀案，指他於2020年1月17日，在沙田廣源邨被截停，警員搜身時找到一把彈簧刀，其後警方在廣源邨停場車搜查一架屬於陳的電單車，發現被配予其他登記車牌。陳早前在沙田裁判法院，承認各一項「管有違禁武器」及「偽造文件」罪，原審裁判官當時指該案與反恐首宗的性質不同，判囚9個月，但當中4個月可同期執行，故加監5個月。

姚官裁決指，申請方認為刑罰明顯過重，指陳出於愛好野外遊戲，才收藏涉案彈簧刀，並因貪方便，更換車牌讓電單車得以在停車場內停泊。申請方亦主張兩案刑期應同期執行，因為源於同一次警方截查拘捕，陳服刑5年多，已有深刻反省。惟姚官反駁指，原審裁判官恰當考慮同類型案件的判刑，刑罰並無明顯過重；兩案性質不相干，但原審裁判官仍給予部分刑期分期執行，故申請人沒有基礎推翻判刑，駁回上訴。

翻查資料，反恐首案中陳被指為槍手蘇緯軒的同謀，他聲稱是蘇拜託他代收包裹，事後他承認知道是真槍。警方在他家中搜出上彈真槍及92發子彈。

