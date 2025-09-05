太古飲料職工會罷工不滿工會理事被炒　太古可口可樂：員工違操作守則 (13:49)

太古可口可樂公司回應說，事故後檢視相關記錄，發現該車長違反操作規則和流程，損害他人人身安全，稱公眾與社會安全是公司首要考量，已按紀律及人事政策解除其職務。被解僱的司機黃先生稱，在未獲警告的情况下被終止合約，事件尚未查清、警方亦未起訴，批評資方做法不公平及不近人情。

太古飲料（香港）職工總會副會長陳慶龍稱，今次公司解僱安排與以往發生交通意外時有所不同，在涉案員工未有被提告、未錄口供的情况下，基於內部調查就倉卒開除，懷疑是針對其作為工會理事的身分。工會亦表示，公司引述內部安全指引，稱涉案員工倒車時未有穿戴安全帶；陳指出，入職時獲安排安全培訓，惟從不知道及未看過該「安全指引」，又認為一上車就配戴安全帶的要求很難依從。

警方今早曾到場稱集會是未經批准的集結，要求在場人士離開，惟員工繼續留守，10多名警員在場戒備。