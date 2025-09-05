本港舉辦大灣區禁毒高峰會　陳國基冀助三地交流禁毒經驗 (13:11)

高峰會首次於香港舉行，與會者包括粵港澳三地的執法部門、禁毒專家、學者及新加坡代表。陳國基於活動中致辭表示，過去粵港澳三地採取的聯合行動，成功破獲23宗涉及毒品的案件，截獲逾2.2公噸毒品，拘捕近100人；此外，政府於今年7月與新加坡交流情報，成功破獲一宗跨國販毒罪案，形容各地合作對堵截毒品流入社區相當重要。

陳國基又說，雖香港在過去十年，被呈報的吸毒人數較70年代末大幅下降7成，但政府在打擊毒品上絕不鬆懈，尤其近年興起新型毒品依托咪酯，政府將繼續加強對新型毒品的監測及研究，及時應對毒品帶來的威脅。

國家禁毒委員會常務副秘書長、公安部禁毒局長魏曉軍出席同一活動時表示，內地與港澳在過去1年半時間聯合偵破151宗毒品案件，拘捕512人，搜獲14.4噸各類毒品。他又說，大灣區經濟發達、交通便利且開放程度高，是國際販毒集團「覬覦之地」，亦是毒品輸入目的地及中轉集散地，隨毒品犯罪不斷升級，三地須保持良好協作關係，展開聯合執法行動，攜手應對毒品問題。

保安局長鄧炳強致辭時則說，在毒品活動全球化的形勢下，打擊毒品不可「單打獨鬥」，除需要社會各界共同合作，亦需要三地執法部門的合作，以凝聚各方力量，形成區域聯防及抗毒防線。他又說，打擊毒品「只有進行時，沒有完成時」，社會必須保持高度警覺，建議三地可借助人工智能及大數據分析，提升情報效率，同時利用無人機或機械人巡邏，以打造智能化的「禁毒指揮新模式」。

