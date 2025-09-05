七人脫反恐控罪　江樂士料日後優先引用國安法例　反恐條例作用減 (12:47)

江樂士表示，國安法的恐怖活動罪，與維護國安條例的「危害國家安全的破壞活動」罪有重疊部分，但前者更仔細和全面，若將來有案件涉恐怖活動罪的證據充分，相信控方會提控。

經歷昨日案件和「屠龍小隊案」，無人經審訊後裁定反恐條例罪成。江樂士強調檢控和定罪標準不同，律政司提控需考慮有合理機會達至定罪，而審訊定罪採用更高標準，控方要在毫無合理疑點下舉證才能入罪。他表示，檢控官根據書面文件決定應否起訴，惟案件開審後，辯方當庭盤問證人可能削弱或增強案情；若控方證據顯示合理定罪的可能性，惟法官或陪審團聽取證供後未能肯定被告有罪，控方不應該受指責。

江樂士提到，《基本法》第86條列明「原在香港實行的陪審制度的原則予以保留」，陪審團制度是普通法傳統，香港無理由偏離於此。