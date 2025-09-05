熱氣球節續無熱氣球載人　消委會暫接9宗投訴 (13:04)

消委會稱非常關注事件，明白部分入場人士因未能參與「熱氣球繫留定點飛體驗」而感到失望。消委會已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。

工程師學會航空分部副主席、民航處航空交通管理系統專家小組成員詹永年指，熱氣球節地點位於中環，屬受管制空域，因此民航處有責任審查。

詹永年今（5日）接受商台節目《晴朗的一天出發》訪問表示，香港法例有對繫留熱氣球作規管，主要對氣球操作時間，及其與其他空域使用者的安全性，亦指熱氣球節地點位於中環，屬受管制空域，因此民航處的有責任審查。詹續指要視乎熱氣球高度有否超過60米，及10米以內有沒有船舶、車輛或建築物，如有則需交由民航處審批，表示熱氣球操作員須於審批時提交基本資料，若熱氣球須取酬載客，要求會更多。

詹指出，根據法規要求，熱氣球與飛機一樣屬飛行器（aircraft），向政府申請時須提交文件如型號證明書、飛行手冊、操作手冊、應變手冊、維修手冊及飛行員牌照等。