熱氣球節無法坐熱氣球　消委會暫接28宗投訴　倡主辦方考慮局部退款 (19:57)

消委會稱非常關注事件，已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。對於主辦單位容許持票人士於活動期間任何一天的相應時段再免費入場一次，消委會認為，活動以「熱氣球節」命名並以「熱氣球繫留定點飛體驗」作招徠，現時的安排未必符合入場人士對能親身體驗熱氣球升空的期望，呼籲主辦單位提供更具彈性的安排，包括考慮為受影響入場人士提供局部退款。消委會提醒持票人士應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討亦可以保障自身權益。

表演兩度延遲

熱氣球節今午4時半展開黃昏場前，「舞台音樂祭」及特技電單車表演場地已有綵排；而原定下午5時熱氣球出場的環節延遲，工作人員在期間仍在搬運熱氣球及相關設備，直至下午約6時、即1小時後才開始有熱氣球。大會廣播解釋，熱氣球物料較輕，在天氣太熱及大風下較難控制。另外，原定晚上7時的熱氣球表演，大會解釋同樣由於風勢大而需要延遲至晚上8時。

入場客：仍有熱氣球出現「算係回左少少水」

市民何小姐指，昨晚獲悉無法體驗熱氣球後「已有中伏感覺，難道進場看特技車表演」，但由於已花錢購買入場券，決定仍與朋友到場感受氣氛。她認為，熱氣球出現後氣氛尚可接受，「算係回左少少水」；來自澳洲的Hayley指一家四口花約2000元購買入場券，並花約160元買熱氣球形狀的汽球予小朋友。她指原本掙扎是否體驗熱氣球，若政府以安全為由拒讓主辦方進行熱氣球升空的活動，只能無奈接受。

來自廣州的旅客曾小姐指，以600多元購買門票與男友進場，原本期待熱氣球升空的活動，作為來港三日兩夜旅遊的其中一環「重頭戲」，豈料主辦單位取消體驗安排，「感到有點遺憾」。

攤檔引述主辦稱相信購票者仍會入場

現場觀察人流不多，熱氣球在鐵欄後方指定位置出現後，入場人士毋須排隊爭奪位置「打卡」。在進食的區域，入場人士容易找到位置休息，只有少量售賣小食的攤檔出現十多人的人龍。攤檔職員黃小姐引述大會職員指，檔主不用太擔心生意，相信已購票的市民仍會入場，而大會有安排其他節目。黃表示周四首天生意理想，周末加上有本地歌手表現，會吸引更多人流。

江玉歡到場 斥名不符實

選委界議員江玉歡晚上到場視察，認為活動以「國際熱氣球節」作招徠，但是用作放熱氣球場地小，飲食及其他表演或比賽攤檔更大；而工作人員長時間手持熱氣球控制，部分熱氣球不時互相碰撞，效果不理想。以英國為例，她指類似的活動最多收費20英鎊（折合約210港元），甚至免費，加上本港是次活動已取消升空體驗環節，形容「應該貨真價實，惟現時名不符實」。對於主辦單位容許此票人士再度入場的安排，她認為應該提供機會讓此票人士選擇接受退款或其他大會安排，而非由大會自行決定，畢竟不少人是期望進場體驗熱氣球升空。

工程師學會：熱氣球與飛機同屬飛行器 有嚴格規定

工程師學會航空分部副主席、民航處航空交通管理系統專家小組成員詹永年接受商台節目《晴朗的一天出發》訪問表示，香港法例有對繫留熱氣球作規管，主要對氣球操作時間，及其與其他空域使用者的安全性，亦指熱氣球節地點位於中環，屬受管制空域，因此民航處的有責任審查。詹續指要視乎熱氣球高度有否超過60米，及10米以內有沒有船舶、車輛或建築物，如有則需交由民航處審批，表示熱氣球操作員須於審批時提交基本資料，若熱氣球須取酬載客，要求會更多。

詹指出，根據法例要求，熱氣球與飛機一樣屬飛行器（aircraft），向政府申請時須提交文件如型號證明書、飛行手冊、操作手冊、應變手冊、維修手冊及飛行員牌照等。