即時港聞

陳美寶：網約車車齡定「太死」或影響供應　禁出租可避免炒賣 (11:06)

政府昨公布網約車規管主體法例，將原本擬議申請牌照或續期時車齡不可超過7年的限制，放寬至低於12年。運輸及物流局長陳美寶表示，有意見反映如果將車齡限制定得「太死」，或影響網約車的供應，相信新方案可提供彈性。另外，最新條款禁止網約車出租，陳美寶認為，新安排可避免衍生網約車租賃市場，避免許可證成為具炒賣價值的資產，亦相信可有效杜絕黑工司機。 

陳美寶今早（5日）於港台節目《千禧年代》表示，政府7月提出的初步方案將申請牌照時的車齡限制定為低於7年，是參考一般私家車車齡達7年要驗車，而由於車輛申請許可證後，當局會考慮容許續期5年，故初步方案中，車輛可在市面上行走營運至車齡12年；最新方案提出車齡須低於12年，提供彈性讓可合資格車輛司機選擇營運或續牌。

政府規管的士車隊車輛加入時車齡上限為3年，陳美寶稱，的士車隊是的士行業創新改革 、升級轉型，期望的士車隊品牌讓人耳目一新，雖然規定車輛加入時車齡不超過3年，但實際上限為10年。她又說，的士車隊與網約車的定位不同，亦提到3成以上的士車齡為10年或以上，強調已平衡安全考慮及市民出行體驗。

至於會否造成的士車隊與網約車之間競爭，陳美寶指，政府方案在多方面作規管，盼鼓勵良性競爭，相信清晰規管框架會在日後帶來新氣象。她強調，政府的大原則是以市民為本，做到安全出行、鼓勵良性競爭，讓網約車及的士兩者共存互補，亦希望盡量引入更多網約車平台營運者，讓平台之間都有良性競爭。

陳美寶：綁定網約車及可機有助確保服務質素

最新方案加入只可由網約車車主本人出任司機的條款，禁止網約車出租，陳美寶說，將網約車及可機綁定有助確保服務質素 ，亦讓平台可作監管，杜絕黑工司機。對於有網約車司機建議容許車主申請牌照時指定多一名司機「共揸」，陳稱聽過不少意見，當局經衡量後，認為現時「人車合一」做法能更有效地清晰規管。

運物局於稱會於明年上半年制定附屬法例時訂明網約車數量，由運輸署長採用適當分派方法決定網約車牌申請。被問到初步考慮分配機制為何，陳美寶於商台節目《在晴朗的一天出發》中說，現時談網約車數量是言之過早，當局會聆聽不同意見、小心思考再作決定，稱總量限制會考慮公共交通生態、道路承載力、市民出行體驗及需要，讓網約車與的士共存互補。

她亦指出，在推動主體法例通過時，會同時籌備附屬法例工作，期望屆時就網約車數目提出資料及分析結果作論證。陳美寶又稱，的士司機筆試簡化安排將於今年第四季起實行，日後亦會合併成為網約車司機的筆試，司機完成職前課程可申領牌照，而通過司機考核並獲發牌的的士司機，亦可申請領取網約車司機牌照。

網約車 的士 陳美寶

