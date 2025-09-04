明報新聞網
即時港聞

恒地「Henderson Sports」校園體育計劃 30學校辦體育課程惠及600學生 (19:24)

恒基兆業地產有限公司多年來積極支持本地體育發展，包括成立「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」。為配合第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九届特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）11月在香港舉行，集團今年再與青年體育慈善機構 — 青途發展社區發展協會（青途）合作，推出「Henderson Sports」校園體育計劃，為全港30間中小學舉辦體育課程，啟發學生對運動的興趣，並發掘及培育有志於體育領域發展的年輕人才。 
「Henderson Sports」校園體育計劃今日舉行啟動禮，特別邀請曾奪兩届亞運金牌的七人制橄欖球代表姚錦成擔任教練，親自教授約120名學生七人制橄欖球技巧和比賽規則，並分享自己職業運動生涯的挑戰，鼓勵同學堅持不懈追逐夢想。 

恒地企業傳訊部副總經理林惠芳表示，由於資源有限，學校通常只能提供籃球、乒乓球等較常見的運動項目。因此集團去年特別推出校園試驗體育計劃，讓同學們有機會體驗一堂特色運動課程，如劍擊、網球、滑浪風帆。今年集團進一步深化這項計劃，推出「Henderson Sports」，為每間中小學校提供至少四節專業課程，幫助學生發掘運動潛能。集團期望能持續推動這類型的運動計劃，通過系統化的課程真正培養同學對運動的興趣。

世界龍岡學校劉皇發中學體育科主任黃俊賢說，在疫情期間同學習慣留在家中，變得很被動及缺乏自信心，所以學校復課後投放很多資源去發展運動，因為運動最容易打破人際隔閡，認識新朋友，有助同學跳出被動的狀態。不過學校暫未有設七人制橄欖球校隊，今次「Henderson Sports」校園體育計劃正提供機會讓同學接觸這類平常較難接觸的運動。
恒地指去年集團在多間中學開展暑期體育課程，讓同學們接觸更多不同種類運動，反應踴躍。今年進一步將活動擴展至全港30間中小學，於9至11月舉辦「Henderson Sports」校園體育計劃，約600名學生參與。課程涵蓋十五運會其中四項香港賽區比賽項目 — 七人制橄欖球、擊劍、沙灘排球、手球，同時引入新興運動 — 匹克球、棍網球、地板冰壺。每間學校由專業教練指導四節體育課程，啟發青少年對運動的興趣，並發掘和培育具潛力的種子運動員。 
另外，集團旗下商場亦將全力推廣十五運會及殘特奧會，舉辦運動主題展覽及計劃在商場直播及轉播賽事，將盛事熱潮由校園延伸至社區，凝聚全港一同迎接香港體壇盛事。 
 

