自閉症男涉TG煽惑襲警　法官不認為在「一時晦氣」下發言　裁定三罪成候判 (20:05)

被告梁凱富被裁定各一項煽惑他人普通襲擊、煽惑他人刑事損壞、以及煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪罪成。辯方在審訊時指被告患自閉症譜系障礙、注意力不足過動症、間歇性暴怒症。被告自辯指，他擔心政府實行禁閉式檢測會影響其工作，故在情緒影響下發言。控方認為被告已在接受警方調查時作招認；辯方爭議被告案發時及受查時受疾病影響，但不獲適當協助。

崔官裁決時稱，被告讀主流學校，大專畢業後在選舉事務處任合約文職工作，曾獲續約，顯示其理解能力沒缺陷。崔官指，被告2016年起沒覆診，但仍有上述的學業及工作表現，可見他病情穩定。另外被告於警誡錄影會面對答如流，懂使用緘默權，顯示他受查時沒受病情影響。

崔官指出，不認為被告在「一時晦氣」下發言，他在不同日子發言，並非個別事件。而且，被告言論有條理、意思完整，認為他不是在疾症發作下發言。崔官表示，根據案發時背景，唯一合理推斷是被告言論針對警員，加上他不但邀請他人去「炸核酸站」，更指提供50萬元報酬，顯示他有意圖煽惑他人犯案，故裁定他罪成。

控方案情稱，被告分別於2022年2月17、22和23日，在群組提及「全民強檢殺到，你唔打狗，狗就會拖你入新屋嶺被人X死」、「邊個去炸一間核酸站，我就俾手足50萬」、「隨機殺狗，唯一出路」。