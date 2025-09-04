明報新聞網
即時港聞

政府提交網約車法例草案　車齡上限擬放寬至低於12年　只限登記車主駕駛 (18:25)

運輸及物流局今日（4日）向立法會提交網約車規管主體法例草案，下周三（10日）交予立法會首讀。草案與政府7月公布時的方案相若，但放寬網約私家車車齡限制，由申請牌照時不可超過7年，放寬至牌照期內車齡低於12年；網約車亦不可出租，只可由登記車主本人營運。至於網約車數量上限，今次主體法例未有處理，局方稱明年上半年會以附屬法例形式處理，法例會訂明數目上限，並賦權運輸署長採用適當的分派方法決定網約車牌申請。

政府7月公布的方案原本擬限制網約車申請牌照時車齡不可超過7年，每次牌照有效期1年，可每年續牌至第5年，其後須重新申請，若再申請時車齡已逾7年則不符資格。新方案取消了7年的「入場門檻」，車齡限制劃一放寬至牌照期內低於12年即可，牌照有效期1年、可續牌5年的安排不變。若網約車申請時牌照時車齡11年，即最多只能營運1年，車齡逾12年便不能再營運。另外，法例亦要求網約車營運時需清晰展示標記。

局方稱，如提供網約車服務時無有效網約車輛牌照，首次定罪可罰款1萬元和監禁6個月，再犯可罰款2.5萬元及監禁12個月，其駕駛執照亦可被註銷。

若持牌司機或車輛經無牌平台提供網約車服務，刑責與上述一樣，其車輛許可證或駕駛執照亦可被取消。視乎案件嚴重程度，上述違規司機的駕駛執照可被取消不少於12個月及不多於三年。

局方於文件指，為避免網約車牌被視作一種具炒賣價值的資產，將規定只有以個人名義登記的私家車才可申請網約車牌，日後亦只可由登記車主營運網約車載客服務。任何人駕駛，或允許他人駕駛由其他人名義登記的私家車提供網約車服務，即使車輛和司機有合適許可證，仍屬違法，最高可罰款1萬元。

司機方面，局方將合併的士及網約車司機牌照的筆試，將來申請的士或網約車駕駛執照者，可參加同一筆試，再透過選擇修習的士或網約車的職前課程，以取得相應的駕駛資格。

局方預計，條例草案明日（5日）刊憲，下周三（10日）提交立法會首讀，明年上半年提交附屬法例確定網約車數量及牌費等細節，明年第三季內分階段邀請平台、車輛和司機申請相關牌證，並同時實施全新駕駛網約車資格測驗，明年第四季公布牌證申請結果。局方稱，預計首批持牌平台最快可於明年第四季內開始營運。

