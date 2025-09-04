明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中環海濱熱氣球節稱政府禁熱氣球接載公眾　暫停出售試飛門票 (18:00)

全港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」今（4日）起一連四天在中環海濱活動空間舉行。大會原定舉行「熱氣球繫留定點飛體驗」，市民可升至10至20米高空欣賞維港景色，惟大會今午表示，政府現階段只批准持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民，稱會繼續積極與政府有關部門緊密溝通。有入場市民不滿安排。

根據大會節目時間表，原定今日下午5時會有熱氣球登場及熱氣球繫留定點飛體驗，但本報記者今日下午4時到場，發現先後有警方及食環署人員到場視察。記者亦未見場內有任何熱氣球；一小時後大會始公布熱氣球未能讓公眾乘坐。

臨時公眾娛樂場所牌照下午始獲批

盛事（亞洲）營運總監陳佩君表示，根據政府批出的臨時公眾娛樂場所牌照，暫未能容許公眾人士登上熱氣球，只准持相關執照的專業飛行技術人員乘坐。她說，大會於今年初向政府申請相關牌照，但需待大會完成場地搭建後，再待政府相關部門到現場檢測，而相關牌照今日下午才獲批，強調大會正努力與政府磋商。

入場市民感失望

市民葉小姐一家五口今午花費逾2000元原定到場乘坐熱氣球，更特意請假為兒子慶生，惟透過記者才得悉未能乘坐氣球，直言失望，與原本的期望有很大落差，「之前同小朋友講嘅嘢，而家好似符合唔到，唔知點同仔仔交代」；她又提到市民離場後不能再進場，「入場張飛都唔平」，節目又不夠豐富，期望大會退票。

國際熱氣球節門票120至1470元不等，3歲或以下兒童在持票成人陪同下可免費入場。至於熱氣球繫留定點飛體驗門票則為580元，每日名額視乎當日天氣狀况及飛行人員專業判斷而定，只限當日現場購票。

相關字詞﹕熱氣球 編輯推介

上 / 下一篇新聞