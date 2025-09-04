中環海濱熱氣球節稱政府禁熱氣球接載公眾　暫停出售試飛門票 (18:00)

根據大會節目時間表，原定今日下午5時會有熱氣球登場及熱氣球繫留定點飛體驗，但本報記者今日下午4時到場，發現先後有警方及食環署人員到場視察。記者亦未見場內有任何熱氣球；一小時後大會始公布熱氣球未能讓公眾乘坐。

臨時公眾娛樂場所牌照下午始獲批

盛事（亞洲）營運總監陳佩君表示，根據政府批出的臨時公眾娛樂場所牌照，暫未能容許公眾人士登上熱氣球，只准持相關執照的專業飛行技術人員乘坐。她說，大會於今年初向政府申請相關牌照，但需待大會完成場地搭建後，再待政府相關部門到現場檢測，而相關牌照今日下午才獲批，強調大會正努力與政府磋商。

入場市民感失望

市民葉小姐一家五口今午花費逾2000元原定到場乘坐熱氣球，更特意請假為兒子慶生，惟透過記者才得悉未能乘坐氣球，直言失望，與原本的期望有很大落差，「之前同小朋友講嘅嘢，而家好似符合唔到，唔知點同仔仔交代」；她又提到市民離場後不能再進場，「入場張飛都唔平」，節目又不夠豐富，期望大會退票。

國際熱氣球節門票120至1470元不等，3歲或以下兒童在持票成人陪同下可免費入場。至於熱氣球繫留定點飛體驗門票則為580元，每日名額視乎當日天氣狀况及飛行人員專業判斷而定，只限當日現場購票。