即時港聞

涉六四火炭噴「6436」及蠟燭圖案　前公民黨成員曾建峯認罪候判 (17:18)

有「霸氣哥」之稱的前公民黨成員曾建峯，被指今年六四當天，以黑色噴漆在火炭的馬路和告示欄噴上「6436」和蠟燭圖案，因而被控一項刑事損壞罪。被告原打算不認罪受審，惟今天（4日）在沙田裁判法院改為認罪。辯方求情稱，案發前被告因小說創作不順利、母親健康變差而喝酒，終受酒精影響犯案，其行為實屬不智。裁判官把案件押後至9月18日判刑，待索取社會服務令和感化報告，同時強調有機會判監。

控罪指稱，被告曾建峯（50歲）今年6月4日在火炭峯山工業大廈外之馬路及行人路，無合法辯解而損壞屬於香港政府的財產，即一部分的馬路及一塊告示欄，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。  

被告的承認案情提及，警方於案發地點巡邏其間，發現路面有3組「6436」字樣，亦有告示欄被噴上「6436」和蠟燭圖案。及後警方翻查閉路電視片段，發現被告的身分，最終在被告的工作室將其拘捕。被告在警誡下保持緘默。

辯方求情稱，被告是小說作家，案發當天因創作不順利，加上母親身體變差而喝掉兩支紅酒，最終受酒精影響心情犯案，其行為實屬不智。辯方另希望法庭考慮被告一直奉公手法、單獨行事、涉案公物被損毁情況不算嚴重等因素，以罰款及感化方式處理案件。裁判官把案件押後至今年9月18日判刑，以待索取被告的感化和社服令報告，同時指出仍有機會判囚。被告獲准保釋候判。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

