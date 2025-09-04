明報新聞網
即時港聞

警方擬在石澳道及荃錦公路試用無人機打擊駕駛違例　下周全港展開行動打擊違規駕駛 (17:15)

警方今日（4日）簡介今年1到7月的交通意外數字及執法情况，認為致命意外主因為危險駕駛，下周起將在全港展開行動打擊違規駕駛及貨車違例。警方透露，行動將首次採用無人機執法，將在石澳道及荃錦公路試點用無人機高空錄影，向違規駕駛者罰款或發出傳票。

警方交通總部（道路安全）總督察林啟森指出，上述兩段公路均路窄多彎、雙線來回行車；加上一向屬電單車發燒友及跑車愛好者車聚熱門地點，常有速度比試，本就是致命意外黑點。此外，又指不少新手司機常在此兜風卻忽略自身能力，對其他道路使用者構成危險。石澳道過去5年，一共發生4宗致命交通意外，而荃錦公路也是事故多發地，過去5年共發生6宗致命交通意外，而且有數宗牽涉越線的嚴重意外。

林啟森續指，警方會在試點路段曾發生致命意外處，如上下斜坡的急彎，調配無人機不定時對横越雙白線等危險駕駛行為高空定點錄影蒐證，警方會記錄相關的車牌，若發現有駕駛者違例，會發出定額罰款通知書或傳票。他強調無人機執法會遵循透明公開原則，並會設告示讓市民知道警方正使用無人機執法，無人機將貼上反光貼並閃紅藍燈。

警方透露，會視乎行動需要出動超過一架無人機，若行動時無人機電量耗盡，亦會考慮調配其他機體，目前試點計劃尚未有時間表，計劃結束後會檢視成效審視擴展計劃的可能性。另外，警方也會舉行執法行動打擊貨車違例，例如危險駕駛、車輛殘缺、超重或載貨不穩等。

至於今年交通意外的情况，警方透露，今年1至7月行人死亡人數23人，比去年同期的19人，上升21%，當中15人為65歲或以上長者，佔總數65%；電單車司機死亡人數有10人，比去年同期7人，上升43%；而貨車牽涉最多致命意外，13架貨車導致13人死亡。警方分析指，上述事故主要成因為危險駕駛，涉及行人致命意外的成因僅小部分涉行人失誤。

交通總部 無人機 交通意外

