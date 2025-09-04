逾200名外勞出席僱傭權益簡介會　有外勞稱無意「搶飯碗」 (17:13)

啟德社區會堂今日舉辦三場「補充勞工優化計劃」輸入勞工簡介會，首兩場以普通話作講解，最後一場以廣東話講解。記者今午到場觀察時，門外正有逾30名外勞排隊等候入場，至開場後，目測有逾200名外勞參與。

呂小姐原居於廣東，因香港工資較高，決定來港工作，已在港從事侍應逾月。提到簡介會，她說是按僱主要求來「上課」，但不清楚內容；與呂小姐同期從廣東到港、從事廚師的張先生指，在香港與內地做廚工作內容相約，但香港工資較內地至少多一倍。

提到近來社會關注外勞議題，憂慮輸入外勞影響本地工人的就業及收入。張先生指外勞政策是因應香港有人力需求而生，「唔怪得外勞，唔係我嚟搶工作，係香港有人力需求。」他又指這些爭議未有影響他跟本地同事的關係。呂小姐則補充：「其實都無乜嘢，打工都係做好本份。」

從事保安的朱先生在簡介會後受訪時也表示：「唔係嚟搶飯碗。」亦相信僱主招聘請不到本地人，才會聘用外勞，他又反問：「本地人有心做點會搵唔到。」

在餅店工廠工作的張小姐則指，工廠工時較長，不時要加班，估計本地人或因照顧家庭、小朋友，未必能投身，而她的孩子已入讀大學，相對自由，才能夠來港從事這種工時較長的工作。

有外勞稱按僱主要求來「上課」，但不知箇中內容，張小姐則說事前已獲僱主知會是關乎勞工法例及勞工權益，認為參與後更了解自身權益，包括醫療方面的保障；朱先生則提到在會上獲得工會資訊及電話，知道有需要時可向工會求助。