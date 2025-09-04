馬會連續五度獲世界博彩協會頒授有節制博彩最高級別國際認證 亞洲首間 (16:24)

馬會表示一直致力配合香港特區政府的政策推動有節制博彩，有關認證為馬會在這方面所付出的努力及貢獻予以肯定。馬會透過賽馬及有節制體育博彩，將收入轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。以上種種，充分反映了馬會對保護社會免受非法賭博危害的決心。

根據世界博彩協會的有節制博彩框架，營運機構需要將其有節制博彩承諾和行動融入10個項目，在日常營運中積極履行相關項目，並持續進行評估和優化措施以獲取世界博彩協會第四級別認證。有關元素包括：1）市場研究、2）員工培訓、3）零售業務、4）產品設計、5）投注渠道、6）廣告宣傳、7）公眾教育、8）問題賭博輔導服務轉介、9）與各持份者的溝通及10）成效監察。

馬會透過非牟利的營運模式為社區作出最大貢獻。過去10年馬會已撥捐共66.9億港元，在精英及社區層面積極推動體育發展。當中包括推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚頂尖運動員的成就。最近馬會亦撥款4.5億港元以支持第十五屆全國運動會，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港賽區籌辦賽事。

撥款逾7000萬支持推動社區籃球發展項目

此外，馬會亦已審批撥款逾7000萬元支持一項籃球項目，以推動社區的籃球發展，讓更多人有機會親身體驗籃球運動的樂趣，培育明日籃球之星，有關詳情日內公布。

世界博彩協會的獨立委員會表示，馬會在最新覆審過程中提交的資料，無論在其質素、範疇及策略方面，均充分反映馬會在有節制博彩已發展成熟，並堅定地恪守為博彩人士提供保障的承諾。委員會特別讚揚馬會嚴格地在內部執行有節制博彩的管治和改進機制，包括成立有節制博彩委員會。

馬會持續預防未成年人士和年輕人因博彩相關事宜受不良影響，廣泛覆蓋不同年齡組別，有關努力亦獲委員會認可。委員會亦認同馬會在有節制博彩的合作研究方面作出重要貢獻，並且對加強員工的有節制博彩政策和行為準則展現了堅定的承諾，使其在這兩個領域超越了第四級別的認證標準。

世界博彩協會由來自超過80個國家及地區的博彩營運機構組成。協會訂定的有節制博彩原則和框架，旨在保障全球參與博彩人士，同時保護公眾權益，確保獲得持續的公益收入。

