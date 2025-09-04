明報新聞網
即時港聞

涉兩度強姦女兒　48歲地盤工否認控罪 (16:27)

一名地盤紮鐵工人涉嫌在兩年間，先後在香港和內地強姦事發時12至13歲的女兒，他否認兩項強姦罪，案件今（4日）在高院開審。控方開案陳辭指，被告某天喝醉後把陽具插進事主下體，其間曾叮囑她不要把事件告知他人，並會帶她去玩；翌年事主隨被告回內地，一度情緒低落，事主的胞妹叫被告安撫事主，再度把她強姦。

被告L. J. N.（48歲、地盤工人）被控於2023年8月某日，在九龍油塘高超道油塘邨某單位，強姦女童X；以及2024年6月30日，在廣東省惠州市某單位強姦X。控辯雙方承認的事實指，X於2011年出生。

控方開案陳辭指，事主X於內地出生和就讀小學，2023年7月她偕胞妹Z來港定居，與父親、祖父祖母、胞兄、胞妹、叔叔和嬸嬸同住於一單位。翌月某天晚上約10時30分，同睡一房的祖父母已熟睡，X在床上睡覺時，喝醉的被告回家，他梳洗後挨近X觸摸她胸部，其後將X平躺強姦她，但未能完全將陽具插入。

X感覺疼痛，但過程中均沒有作聲。隨後被告嘗試將陽具從後插入，並在X耳邊説「唔好話畀人聽，第日會帶你同妹妹玩」。翌日被告兌現承諾帶兩姊妹到東涌乘纜車。2024年6月，X與Z隨被告回內地老家，被告與女友在樓上睡，兩姊妹則睡樓下。其間X一度情緒低落，Z遂著被告安撫她，被告入房後把X強姦，X感覺下體有黏液，欲哭無淚。

7月2日X向相熟的男同學透露被告的行徑，除此以外無告知他人，因擔心被告坐牢會令家庭失去經濟支柱，亦害怕被祖母責備。X翌日在男同學陪伴下會見學校社工，報警處理，被告同晚被捕。

