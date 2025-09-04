反恐二案｜七名被告《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」罪脫　其中三人交替控罪罪成 (15:14)

裁決如下： 被告 控罪 陪審團裁決 何卓為（案發時36歲，無業） 串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸 罪成* 李嘉濱（25歲，裝修工） 串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪 罪成* 張家俊（29歲，程式設計師） 串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪 罪成* 吳子樂（27歲，金融從業員） 串謀犯對訂明標的之爆炸罪 罪脫 楊怡斯（28歲，文員） 串謀犯對訂明標的之爆炸罪 罪脫 張琸淇（24歲，入境處合約登記主任） 串謀犯對訂明標的之爆炸罪 罪脫 何培欣（23歲，浸大學生） 串謀犯對訂明標的之爆炸罪 罪脫 周皓文（25歲，測量員） 企圖製造炸藥罪 罪脫

*另被控「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，陪審團裁定罪脫

被告依次為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。首7人同被控「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替的「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪」。李嘉濱另被控「意圖妨礙司法公正罪」。周皓文單獨被控「企圖製造炸藥罪」。

法官感謝陪審團貢獻

法官陳仲衡裁決後表示，衷心感謝9人陪審團為案件付出的時間、心力，強調並非客套說話。陳官豁免9人未來再出任陪審員，稱今午在內庭得悉即將有裁決結果後，「提醒自己要同大家講聲多謝」，同時腦海浮現前英國首相邱吉爾的名言，但將之稍作修改，稱「香港自有陪審團以來，從沒有這麼少的人為這麼多的人貢獻」，希望大家接受致意，並邀請陪審團先離開。