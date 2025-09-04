明報新聞網
即時港聞

古洞地盤工人7樓墮平台　送院不治 (18:31)

【18:31更新】今早（4日）10時許，警方接報一名工人在上水古洞北第19區1A段一個公營房屋地盤工作期間，懷疑從高處墮下平台，頭部受傷昏迷，其同事聽聞巨響報警，救援人員接報到場，將受傷工人送往北區醫院，惟經搶救後證實不治。事主的父親接獲通知趕到醫院了解情况，多名房屋署職員，包括副署長（發展及建築）梁洪偉亦有到院。

事主26歲姓鍾，相信他在外牆一冷氣機位平台進行維修工作期間，懷疑意外墮下約15米下平台。警方經初步調查列作工業意外。

勞工處表示，古洞發生一宗致命工作意外，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

房屋署回覆查詢表示，非常關注今次事故，對工友的離世深感難過，並深切地向死者家屬表示慰問。該地盤為香港房屋委員會（房委會）於古洞北第19區一期的公營房屋項目，現正進行上蓋工程。據了解，發生意外時工友站在外牆的冷氣機平台上，疑因失足由7樓墮下至1樓簷篷而引致嚴重受傷，送院後死亡。

事故發生後，地盤人員已即時召喚救護車將工友送院，承建商有利建築已即時暫停有關工程，房屋署總建築師及駐地盤人員已立即到達現場及跟進。房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉及助理署長王國興隨後亦已趕往醫院了解及慰問家屬。房屋署會全力配合勞工處和警方的調查。

房屋署會立即檢視其他房委會地盤類似工序的安全情况。同時，我們會馬上安排與承建商進行會面，要求承建商提交詳細的調查報告，以及將要加強的安全管理措施，以防止類似的事故發生。房屋署必定會嚴肅跟進事件，並根據調查結果對承建商採取適當的處分。房屋署亦要求承建商即時向涉事工友的家屬提供所需的一切協助。  

有利建築表示，對意外深感哀痛，並向死者家屬致以最深切的慰問。事故發生後，已即時通知房屋署、勞工處及警方，並會全力配合有關部門的調查。涉事工序已暫停，地盤將會進行全面的安全檢視。

公司將確保事主家屬獲得法例下的應有保障，並會提供額外的人道協助。亦會進一步檢討和加強安全措施，防止同類事件再次發生。

 

