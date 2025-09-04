明報新聞網
即時港聞

抗戰勝利80周年︱譚耀宗指閱兵證保衛領土能力　讓香港官員感受國家發展成果 (11:49)

中央於昨日（3日）在北京舉行抗戰勝利80周年紀念大會，全國港澳研究會副會長、全國人大前常委譚耀宗受邀出席，他今（4日）接受港台節目《千禧年代》訪問指，今次閱兵向世界展示軍事裝備，免得「人哋有時就話我哋𢫏𢫏埋埋啲嘢」，亦證明國家有能保衛領土完整。

譚耀宗昨受邀赴京於天安門城樓上閱兵，他指城樓上的香港代表包括現任及前任行政長官、終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥及數名前人大常委，指城樓位置有限，能上城樓的港澳代表不多，對離任全國人大常委後仍受邀親臨閱兵感到榮幸。

譚耀宗又稱現場氣氛感人，亦是讓香港各司局長感受國家發展成果的好機會。對於香港代表團人數比10年前多，他認為反映中央對港澳同胞的關心、信任和支持。

譚耀宗亦對閱兵感到震撼，指國家軍事裝備於10年間有很大的進步，特別是針對網絡戰爭、無人裝備等；射程、覆蓋面及震撼力與以往有很大分別，稱閱兵顯示世界各國都沒有能與中國匹敵的活動組織能力及水平。

譚又稱向世界展示軍事裝備，並非出於散播仇恨，而是開創未來及復興中華民族，向世界說「你唔好欺負我」，宣示中國已非如80年前一樣弱，「以前我哋俾人打係因為我哋弱吖嘛，弱咪會俾人欺囉，弱咪會被人打囉」。譚耀宗強調中國不會攻擊侵略別人，只是證明自己有能力保衛領土完整，及推動與各國人民建構人類命運共同體，因此才會邀請各國元首出席閱兵。他續指，現今世界仍有「面臨對抗或共贏的抉擇」，是次抗戰勝利80周年紀念意義格外深遠。

被問及邀請國家元首出席有否體現中國外交策略方向，譚耀宗認為閱兵充分反映各國認同中國的世界觀和看法，中國得到世界尊重，又以中國幫助發展中國家為例，解釋中國得到尊重因其一直強調「人類命運共同體」，而非「搞針對」及拉攏。

