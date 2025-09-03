明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

教宗良十四世與周守仁會面 願意延續已故教宗對中國的方向 (22:41)

香港教區主教周守仁樞機於9月2日與新任教宗良十四世見面，周守仁在會面後表示，「教宗良十四世現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向」，而英文版則指「the pope intends to continue the direction set by Pope Francis」。周守仁指，教宗認同教會與內地政府對話的重要性，並在中梵關係上優先透過交談處理問題，而英文版有提及對話是「互相尊重的溝通」（ respectful communication）字眼。

據天主教《公教報》社交媒體及網頁報道，這是周守仁於本年5月在梵蒂岡參與選舉教宗會議、祝賀新當選的教宗良十四世後，二人首次作深入會面，彼此交換對在中國之教會的看法。

《公教報》指出，周守仁肯定這次會面，讓大家互相加深認識，周亦跟教宗分享了自己對教會的看法，以及有關在中國之教會和香港教會的情況，幫助教宗加深了解中梵關係。周守仁相信教宗會持續了解在中國之教會的現況，樂於聆聽各方聲音，他慶幸能與教宗分享更多不同來源的消息，讓教宗充實對中國課題的認識。周守仁指，教宗昔日擔任聖奧斯定會的總會長，曾前往中國內地，對中國有一定的認識。《公教報》又指，教宗珍惜這次相聚的機會和得著。

 

相關字詞﹕良十四世 周守仁 中梵關係 編輯推介

上 / 下一篇新聞