即時港聞

電單車外賣員8號風球時下班受傷　高院頒令Foodpanda須賠134萬元 (20:23)

5年前一名Foodpanda南亞裔電單車車手工作期間遇上8號颱風信號，他回家途中遭強風吹倒，導致膝蓋等受傷，該車手事後入稟向Foodpanda公司索償，高院今（3日）頒判辭裁定公司須負大部分責任，指車手被置於危險的工作環境，而他們的收入和工作表現取決於接下和完成訂單的數量，公司聲稱車手有權在繁忙時段不接單是違背常識，下令須賠償約134萬港元。

原告為KHAN FAROOQ AHMED（事發時48歲），被告為Foodpanda母公司Delivery Hero Food Hong Kong Limited。暫委法官李樹旭於判辭指，原告事發時為Foodpanda電單車車手，他於2020年8月18日晚上7時許開工，當時已發出3號颱風信號，被告9時15分向所有車手發信息，表示天文台將改發8號烈風或暴風信號，平台會停止接受新單，提醒車手自行考慮是否可完成目前的訂單。

判辭續指，在該信息後原告接下3宗訂單，最後一單於10時58分送達，已掛起8號風球18分鐘。原告回家途中遇上突如其來的強風，失平衡倒在路面，導致背部、右膝和右手手指受傷，放病假785天，先後接受矯形及創傷外科診治、職業治療、物理治療等。原告指稱被告的運作模式不安全，明知8號風球將至而仍容許車手在最後一刻前接單，以及期望任何訂單一旦接下應完成。

法官接納原告工作勤奮，若他拒絕接下一定數量訂單或有顧客投訴，其工作表現會被降級，使他為維持收入長期承受巨大壓力；而惡劣天氣下會有更多人在平台叫外賣，被告反駁車手有權不接單是違背常識，亦與合約中有關惡劣天氣下工作安排的條款有衝突。

不過法官同時質疑原告聲稱事發前無機會查看信息的說法，不認為他無法找到安全地方避風，考慮後認為原告和被告分別需負2成和8成責任，最終下令被告共賠償1,348,209元。

相關字詞﹕法庭；

