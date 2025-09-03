明報新聞網
即時港聞

涉未經批准展橫額　前社民連余煒彬被判罪脫 (17:34)

前社民連副主席余煒彬涉2022年在銅鑼灣街頭展示橫額，被票控「未經准許而在政府土地展示／張貼招貼或海報」傳票控罪，他不認罪受審，案件今（3日）在東區裁判法院裁決。裁判官表示，被告雖在全港最熱鬧區域展示橫額，但行人仍能「舒服」地行走，加上展示時間不多於40分鐘等因素，認為控方未能證明被告的行為構成法例所指的「展示」，裁定被告無罪。裁決後，余煒彬在庭外形容判決「好正常」，對上訴「拭目以待」。

據控辯雙方承認事實，2022年9月11日，社民連成員曾健成用手推車運送物品到港鐵銅鑼灣站E出口對面行人路，被告余煒彬其後在場掛起面積為1米乘2.5米的橫額，該橫額印有梁國雄等人的名字及照片，以及口號「濟弱扶傾 義無反顧」。此外，控辯雙方同意，被告在未獲當局書面准許下懸掛橫額。

裁判官林子康裁決指，本案爭議點在於被告的行為，是否構成法例所指的「展示」。林官分析，被告雖在一個星期天，於全港最熱鬧的區域展示橫額，惟證供顯示，被告掛起橫額後，現場人士仍能「容易、舒服」地行走，沒受太大影響，而且在五光十色、架設其他招牌的銅鑼灣鬧市中，涉案橫額面積不算「相當大」，不會對市容構成很大「污點」。林官續稱，證供顯示，被告由懸掛到收起橫額的時間不多於40分鐘，時間亦「相對地短」。

另外，林官提及，裁決時要顧及被告行使《基本法》權利的情況，若被告的行為牽涉政治成分，法庭更須採取較高門檻，考慮有關行為是否構成「展示」。林官指出，審視案中所有因素後，認為控方未能在毫無合理疑點下，證明被告的行為具「固定程度」和「慣常規律性」，不符案例「展示」的定義，裁定被告無罪。林官同時補充，其裁決並非意味政治團體展示橫額少於1小時，便不構成「展示」，強調須因應個別情況考慮。裁決後，林官下令向被告歸還涉案橫額。

相關字詞﹕社民連 法庭 編輯推介

