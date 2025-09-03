明報新聞網
即時港聞

43歲男將前女友「著上身」遊街　認起底罪判囚14日 (17:04)

一名43歲男子疑因金錢糾紛，在學校附近張貼載有前女友及其女兒個人資料的海報，指對方欠債不還，又身穿印有相同內容的上衣乘搭港鐵。該男子早前承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，案件今（3日）於西九龍裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭念慈判刑時稱，被告披露的資料涉及一名與事件無關的女童，會對她造成一定影響，並指案件具嚴重性，故判被告監禁14天。

被告胡巍（43歲，地盤工人）早前承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，法庭已為他索取社會服務令報告。鄭官今引述報告內容指，被告的精神狀況導致他不適合被判處社會服務令。

控方案情指，女事主X育有7歲的女兒Y，X於2020年10月認識被告，並於2021年開始與被告交往，一年後分手但仍有聯絡。被告於去年4至5月期間借錢予X，後來於同年11月要求X還款7000元，但X拒絕。

去年12月至今年1月上旬，有人先後3次在Y就讀學校附近及上水一個屋苑張貼多張載有X及Y個人資料的海報，指X欠債不還。該些個人資料包括X的中文姓名及照片，以及Y的中文姓名、就讀的學校名稱及班級；X收到消息後到場移除海報。今年1月16日被告向X傳送信息，X從中得知，被告身穿印有上述海報內容的上衣乘搭港鐵，並在食肆用餐。X最終報警。被告被捕後在警誡下說「佢借我錢唔還，所以我先咁做」。

相關字詞﹕法庭

