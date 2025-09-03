明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

康宏前董事等4人涉串謀詐騙終審　官關注關連交易合約關係 (16:33)

康宏前執行董事麥光耀等4人涉在康宏發行債券時，未向康宏董事局披露，他們安排鼎成證券另聘關連人士公司配售代理。4人原審串謀詐騙等罪成，上訴獲撤銷定罪及判刑，今（3日）在終院展開終極上訴。常任法官林文瀚問到，若鼎成只是隱瞞交易的「幌子」，法庭應否審視交易是否違法。律政司回應，交易是否惡意或具不誠實意圖並不重要，法庭只需考慮交易是關連交易，而各人串謀隱瞞。

律政司提出兩條法律問題：針對上市規則第14A.25條，上市公司與關連人士之間的關連交易是否必須存在直接合約關係？如「幌子的一方」與上市公司簽訂沒有商業目的之服務協議，並事先安排幌子一方聘用上市公司的關連人士實際提供服務，該關連人士被聘時，上市公司與關連人士之間又是否存在關連交易？

控方高級檢控官林曉敏援引稅務原則Ramsay Principle指，法庭考慮避稅行為需考慮交易性質、條文含義及立法目的；若交易並非出於商業目的，可能只為了避稅。控方稱本案可套用「無商業目的」的門檻審視，鼎成只是幌子公司，涉案協議是在虛假陳述和誘導下簽訂。

控方認為，原審法官正確考慮鼎成是不涉商業目的之幌子公司，並客觀地審視配售安排，裁定涉案交易為關連交易。控方指，上市公司與關連人士的關連交易毋須有合約關係，第一條法律問題的答案為「否」，第二條問題的答案為「是」。

代表答辯人麥光耀的御用大律師Ian Winter表示，根據正確解讀Ramsay原則，法庭不應帶偏見審視任何協議或交易。答辯方指，只要隱瞞一方有義務向另一方披露事項，才構成串謀欺詐；控方稱涉案配售代理安排可能構成關連交易，就將上市規則解讀為披露義務，說法無根據。答辯方指，控方引入新的法律原則無助舉證，即使鼎成簽署的協議有掩飾作用，僅旨在規避上市規則，意味是合法手段，不能推論答辯人有不誠實意圖。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞