「十姑娘」子追討澳娛約20億股息　官暫緩處理 (15:32)

原告為何婉琪的遺產執行人何東舜銘、滿威利基金會文化交流有限公司、以及Mutual Stand Limited。被告為澳門旅遊娛樂股份有限公司（澳娛）；何鴻燊的遺產代理人，即畢馬威諮詢(香港)有限公司的Patrick Cowley和Lui Yee Man Rosalie（呂綺雯）；以及何婉鴻。原告由資深大律師黃繼明代表，何鴻燊遺產代理人由資深大律師鍾偉滔代表。

原告方今在庭上指，已撤銷對何婉鴻的追討。何鴻燊遺產代理人一方則稱，首被告澳娛可能會質疑香港法院對本案的司法管轄權，以及案件應否在澳門處理，故何鴻燊遺產代理人一方申請暫緩處理案件，以待澳娛確認其立場。李官其後下令短暫休庭，以待鍾與原告方商討有關申請。

在休庭後，鍾向李官表示維持有關申請。李官其後批准暫緩處理本案，但下令雙方把本案文件送達澳娛，以待澳娛確認其立場，再決定本案的處理方式。

據入稟狀，何婉琪曾支付200萬港元給何鴻燊，以投資澳娛，何鴻燊把20股澳娛實物股票交給何婉琪。何婉琪2005年分別再從何鴻燊和何婉鴻認購兩股和10股澳娛股份。何婉琪各把一股澳娛股份贈送和轉讓給另外兩名原告。入稟狀稱，澳娛自2007年起拒絕派股息予3名原告，故原告要求法庭頒令宣布3名原告持有約6000多股，並向被告追討股息。