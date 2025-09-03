男警涉造假銷10案　上司稱因真誠相信被告而同意終止調查 (13:59)

控方案情指，其中一名事主周嘉敏於2022年1月，向警方報告一宗「以欺騙手段獲得財產」案；同年11月，周向調查該案的被告黃耀聰（現年34歲，警員）稱不想追究下去，但因事忙不能在短時間內提供「不追究口供」。控方指，被告其後向上級虛稱周已作出「不追究口供」，建議終止調查，案件檔案亦載有一份據稱由周簽署的「不追究口供」，惟周實際上無簽署。

控方今傳召被告的上司、時任旺角警區警長唐偉雄作供。唐供稱，被告於2022年11月就周嘉敏案呈交的簡報提到，周打算不追究案件，並指對方已錄取「不追究口供」，建議停止調查。唐指出，他看過口供及案件調查報告後，同意終止調查，「真誠相信」周曾錄取「不追究口供」。

對於終止案件調查流程，唐偉雄提及，在涉案時段，若事主表示不想追究案件，但沒有時間錄取「不追究口供」，調查案件的警員可在警長見證下，以警署電話致電事主，確認對方不追究。唐指出，若被告在他面前致電周嘉敏，確認周不想追究，他也會贊同終止調查，但被告沒有在他面前打電話。唐另透露，本案發生後、大約2023年底，上級下令要由警長親自致電事主，核實對方不追究的意願。

辯方指出，上級早於2022年11月，下令要由警長致電事主核實不追究的意願，質疑唐偉雄當時沒有這樣做，存在疏忽；唐不同意。辯方另指出，於涉案時段，旺角警區罪案率非常高，唐的隊伍需要處理大量案件，而整個隊伍的警員級別人員中，只有被告持有政府車牌，每當隊員需要動用車輛，都要被告協助駕車；唐同意。