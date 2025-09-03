抗戰勝利80周年閱兵︱李家超：新型裝備充分彰顯中國強大能力　本港代表團人數增反映中央重視 (13:46)

李家超稱對能見證國家以「最莊嚴的方式紀念勝利」感到光榮、自豪及振奮人心。他亦引述國家主席習近平致辭時所述，「今天人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇」，表示中國人民「堅定站在歷史正確一邊」、「站在人類文明進步一邊」，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

李家超又稱閱兵令人振奮，不少新型裝備屬首次對外展示，充分彰顯中國軍隊在捍衛國家主權、安全、發展利益及維護世界和平的強大能力。李家超又說，新型裝備向世界宣示了中國人民銘記歷史、珍愛和平及「堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果」。

今次香港代表團有約360人，較10年前閱兵時的285人多。李家超表示香港代表團在觀禮人員佔比相當大，顯示中央對香港特區的重視。他又稱不少代表團成員都表示對能在場觀看閱兵感到光榮和激動，李家超又指是次閱兵有望提醒港人「保家衛國的決心」和「民族自豪感」。

李家超最後指香港正邁向「『由治及興』的關鍵時期」，要以史為鑒，以「堅定意志維護國家主權」，鼓勵港人更全面立體地認識「中華民族不能磨滅的共同記憶」，銘記「先烈抗爭犧牲鑄造的和平」，珍惜和平年代的安寧，將苦難轉化為力量，在強國建設和民族復興偉業中，作出更大貢獻。