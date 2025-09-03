明報新聞網
即時港聞

工聯會邀300人觀閱兵直播　陸頌雄籲政府安排港人參軍渠道 (12:55)

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵今早（3日）上午9時在北京天安門廣場舉行。工聯會邀請300名會員及市民等觀看直播，參與人士不時在場內揮動國旗及區旗，並鼓掌歡呼。有市民看過閱兵儀式後有感國家強大，形容現今安穩生活難得，市民理應珍惜。

直播活動於土瓜灣工人俱樂部禮堂舉行，參加人士可憑劵出席，其間工聯會立法會議員陸頌雄化身「民間軍事迷」，向在場人士「科普」中國軍事知識及介紹部分中國軍備。78歲的祁女士感嘆軍隊步操氣勢軒昂且齊整度高，對國家發展進步至今感欣喜。她又說，其嫲嫲曾向她憶述抗日戰爭期間，日軍在香港到處掠色掠財，嫲嫲需用泥土塗抹上臉，並帶呼吸用的竹子跳進池塘，以躲避日軍搜捕，免成慰安婦，形容當時市民生活困苦，慶幸自己生於無戰爭的時代。

73歲退休公務員黎女士表示，3個月前曾患上腸癌，現已完成化療並康復，閒時會參與群體活動，盼吸收正能量，對今次看到中國軍備規範之大感震撼。她續稱，以往中國人到國外會被欺負，但自中國發展逐漸追上外國，相關情况已減少，「國家強大，自己先會強大」。

黎女士又說，早年有感社會國民意識低，「有人畀人洗腦，唔知國家強大」，幸得中央及港府的文宣扭轉情况。她形容，中國的勝利及現今安穩的生活來之不易，市民必須珍惜。

陸頌雄於活動後接受訪問表示，自小留意各國軍備，看畢閱兵儀式後發現，雖軍事傳統軍備，如航空母艦及核彈數量較美國弱，但中國在導彈、戰車及無人機發展均一日千里，部分軍備更前所未見，形容中國的軍事發展正處於「黃金交叉」的趨勢，完全超越歐洲及俄羅斯，與美國則勢均力敵。

他又說，雖不希望軍備有動用的一日，但萬一發生戰爭，相信中國隨時準備好應對，尤其中國民用工業的生產力強，有能力快速轉化為軍事工業，相信是戰爭時的一大優勢。

被問到有否需要加強本地年輕人的國民教育，陸頌雄引述其兒子曾回內地交流，有感活動「流流地」，認為現時內地交流活動行程單一，只集中參觀企業或展覽館等。他理解協作方難以幫每項活動安排有趣行程，但政府可成立部門，統籌更多類型的交流活動，例如安排足球比賽，讓社會更多機會深入與內地交流。

他又說，不少青年希望到內地參軍，建議政府安排相關渠道，屆時或讓市民從中有特殊感悟，有利本港行業，如紀律部隊多元發展。

相關字詞﹕抗戰勝利80周年閱兵 工聯會 編輯推介

