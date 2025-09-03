訪港旅客按年增　徐英偉：酒店營業額未及疫前籲多推介傳統旅遊區 (11:43)

徐英偉指今年7至8月的入住率與過往相差無幾，惟他表示行業着重的是營業額，而非入住率，稱「如果一餐廳日日坐滿，但蝕本嘅，其實無咩意思」。他表示酒店業營業額未回到疫情前的數字，指出酒店業現時面對周邊經濟環境不景及營運成本上升。

徐解釋指，現時內地經濟環境不景，同時世界各地放寬入境免簽安排，令內地旅客有更多選擇，因此本地酒店房價遲遲未見增長。他續指營運成本不斷上升也是一大困難，有酒店亦因此與盛事主辦方合作推出套餐，減低開支及提高性價比以渡時艱。

會展、盛事助吸客

徐續指，會議展覽等活動最能吸引高消費旅客，今年3月一連串活動如各種金融峰會、七人欖球賽事及不同藝術拍賣會等，均能帶動該區經濟。至於啟德體育園，徐英偉表示體育園的確有助帶動地區酒店業的營業額，惟沒有盛事時營業額就會回落，而且現時過分將焦點放於啟德，似乎遺忘香港的傳統旅遊區。他指暑假旅遊旺季期間，旅客消費僅集中在油尖旺區，鮮有到港島消費，存在「港島只適合商務客」的誤解，未來希望更著力吸引家庭客到港島旅遊。

下月將踏入十一黃金周、11月本港亦將協辦全運會。徐英偉預期國慶期間本港將有不少旅客，全運會亦受政府支援幫助，將會探討如何向訪港旅客宣傳，業界亦把目光放於聖誕及新年，預計屆時將繼續有更多展覽活動吸引消費。