馬會會員月費10月起加逾一成 3年內兩度上調 全費會員加350元至3150元 (21:17)

香港馬會公布由10月1日起，全費會員會籍及公司會籍月費上調至3150元；全費會員會籍(S)及賽馬會員會籍則上調至1050元，分別加350元及100元，增幅為12.5%及10.5%，亦是相隔一年後再加價。馬會解釋2023年加月費後，因面對通脹壓力，營運成本大幅上升，特別是在款客服務行業漲幅明顯，故需再作調整。

翻查馬會2024/25年報，截至6月30日馬會共有16897個全費會員、184個公司會員、199個全費會員(S)及10111名賽馬及其他會員。

根據馬會會員事務營運總監韓錫輝向會員發出的通告，提及馬會員工薪酬開支的年度增幅達4.6%，食物採購成本上升5.3%，以及公用事業費用亦不斷攀升。他指這些通脹壓力對馬會向全費及賽馬會員提供優質服務構成影響。

由於馬會會員事務是以自負盈虧的方式獨立營運，故會籍月費對支持會員會所營運開支至關重要。韓指鑑於顯著的通脹壓力及馬會對會所與馬場重大投資，經審慎財務評估後，馬會認為有需要適度調整會籍月費。

通告指出，馬會一直致力控制成本，並持續大力投資於會所及馬場設施。馬會指沙田會所完成了全面的翻新工程，涵蓋二樓全層和全新的地面大堂入口，而LEVADE呈獻嶄新的零售體驗。另雙魚河鄉村會所亦已提升旗下康樂與休閒設施。

至於馬場方面，沙田馬場增加會員停車場泊車位數目，全新設計的會員正門入口亦於下一馬季初啟用。而電子來賓入場證章亦即將推出,進一步方便會員的賓客入場觀賽。跑馬地馬場滿貫廳經翻新後，短期內亦重投服務。

