即時港聞

荃錦公路電單車相撞　七旬騎士留醫後不治 (19:32)

八鄉荃錦公路於上月31日下午5時許發生嚴重交通意外，兩輛電單車相撞。其中一名71歲姓廖男司機頭部及身體多處受傷，送往屯門醫院搶救，及至今日（2日）凌晨零時許證實不治。

據警方早前調查，當時一輛電單車下午沿荃錦公路落斜，至石崗村軍營營舍附近時右轉準備駛至空地時，與上斜的另一輛電單車相撞，兩鐵騎士浴血倒地。當中上斜的電單車71歲姓廖司機頭部及身體多處受傷，當場昏迷；22歲姓鄧司機腳部懷疑骨折及多處受傷清醒。救護員接報到場為兩人初步治理，兩人其後分別由救護車送往屯門醫院。

據了解，死者居於屯門友愛邨。其中一名男鄰居指，死者獨居，在上址住了約十年八載。他說死者育有兩個女及外孫，兩女兒結婚後已經遷出，他亦很久沒見死者妻子，反而見到死者間中會到內地居住，故不肯定其妻子是否遷往內地長居。男鄰居說，有時見到死者，雙方會打招呼「Say Hello（問好）」，無奈嘆「估唔到佢走咗」。

另外一名女鄰居亦指，經常與死者打招呼，形容「佢個人幾好㗎，有聲有氣、有商有量」，憶述以前有一名鄰居脾氣欠佳、經常駡她，死者曾為她出頭叫對方「唔好鬧佢」。女鄰居說，昨日（1日）有警察登門，問她是否認識死者，但就沒有交代發生什麽事，得知對方驟逝感到可惜。

